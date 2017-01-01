|时间 Time
|内容 Activities
|07:30
|来宾签到 Registration
|07:30-18:00
|产品及解决方案展示 Expo
|09:00-12:30
|主会场 - 主题演讲 Main Venue – General Session
|12:30-13:30
|午餐和互动体验 Lunch & Interactive Experience
|13:30-17:30
|分会课程 Breakouts
|时间 Time
|内容 Activities
|07:30
|来宾签到 Registration
|07:30-19:30
|产品及解决方案展示 Expo
|08:40-11:30
|主会场 - 主题演讲 Main Venue – Vision Keynote
|11:40-12:30
|尊享分会 Premium Sessions
|12:30-13:30
|午餐和互动体验 Lunch & Interactive Experience
|13:30-17:20
|分会课程 Breakouts；动手实验室 HOLs
|18:30-20:40
|女性论坛 Women's Forum Night
|18:30-21:00
|人工智能之夜 Al Night
|时间 Time
|内容 Activities
|07:30
|来宾签到 Registration
|07:30-19:30
|产品及解决方案展示 Expo
|09:00-12:00
|主会场 - 主题演讲 Main Venue – Technology Keynote
|12:00-13:30
|午餐和互动体验 Lunch & Interactive Experience
|13:00-17:20
|分会课程 Breakouts；动手实验室 HOLs
|18:30-21:00
|混合现实之夜 MR Night
|时间 Time
|内容 Activities
|07:30
|来宾签到 Registration
|07:30-19:30
|产品及解决方案展示 Expo
|09:00-12:00
|分会课程 Breakouts；动手实验室 HOLs
|12:00-13:30
|午餐和互动体验 Lunch & Interactive Experience
|13:00-17:20
|分会课程 Breakouts；动手实验室 HOLs
|18:00-21:00
|微软加速器之夜 Microsoft Accelerator Night
* 2017年10月31日为微软合作伙伴生态大会，此会议仅限被邀请的微软合作伙伴参加，请知晓。
本月最后一天，微软中国年度最大的盛会——“2017微软技术暨生态大会（Microsoft Tech Summit 2017）”要在北京连开四天。今年的技术大会看头十足，不仅有大咖级人物带来十二大主题课程，更有三天四场的主题之夜。查看更多>>
你是一个传统.NET程序员吗?你错过了移动互联网时代了吗？你错过了人工智能时代吗？用现有技术撸起袖子大干一场吧！微软Tech Summit 2017让你利用已有技术快速搭建基于人工智能为先、云为先的移动应用！查看更多>>
当前，人工智能正在以惊人的速度发展。微软在人工智能的基础研究已经长达40多年，25年前比尔盖茨创建微软研究院时，就曾设想有一天创造出通用人工智能，一个会看、会听、能讲，并且能够理解人类思维的电脑！查看更多>>
2017年10月31至11月3日，由微软举办的Tech Summit 2017技术暨生态大会将在北京盛大举办。本次盛会可谓年度云端“盛宴”：10月31日以“云·道”为主题的微软中国合作伙伴大会开场；11月1日到11月3日以“智·远”为主题的147场技术、实战和经验分享课程。查看更多>>
在过去的四年间，微软在CEO萨提亚纳德拉（Satya Nadella）的带领下，市值猛增2500亿美元。微软开始了云计算时代的Freestyle。查看更多>>