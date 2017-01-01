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Microsoft Tech Summit 2017
微软技术暨生态大会

北京    2017年10月31日-11月3日大会官网注册有礼

Microsoft Tech Summit 2017 微软技术暨生态大会

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大会日程

  • 10 月 31 日 周 二
  • 11月1日 周三
  • 11月2日 周四
  • 11月3日 周五
时间   Time 内容   Activities
07:30 来宾签到  Registration
07:30-18:00 产品及解决方案展示  Expo
09:00-12:30 主会场 - 主题演讲  Main Venue – General Session
12:30-13:30 午餐和互动体验  Lunch & Interactive Experience
13:30-17:30 分会课程  Breakouts
时间   Time 内容   Activities
07:30 来宾签到  Registration
07:30-19:30 产品及解决方案展示  Expo
08:40-11:30 主会场 - 主题演讲  Main Venue – Vision Keynote
11:40-12:30 尊享分会 Premium  Sessions
12:30-13:30 午餐和互动体验   Lunch  &  Interactive Experience
13:30-17:20 分会课程  Breakouts；动手实验室 HOLs
18:30-20:40 女性论坛  Women's Forum Night
18:30-21:00 人工智能之夜 Al Night
时间   Time 内容   Activities
07:30 来宾签到  Registration
07:30-19:30 产品及解决方案展示  Expo
09:00-12:00 主会场 - 主题演讲  Main Venue – Technology Keynote
12:00-13:30 午餐和互动体验  Lunch  &  Interactive Experience
13:00-17:20 分会课程  Breakouts；动手实验室 HOLs
18:30-21:00 混合现实之夜  MR Night
时间   Time 内容   Activities
07:30 来宾签到  Registration
07:30-19:30 产品及解决方案展示  Expo
09:00-12:00 分会课程  Breakouts；动手实验室 HOLs
12:00-13:30 午餐和互动体验  Lunch  &  Interactive Experience
13:00-17:20 分会课程  Breakouts；动手实验室 HOLs
18:00-21:00 微软加速器之夜  Microsoft Accelerator Night

* 2017年10月31日为微软合作伙伴生态大会，此会议仅限被邀请的微软合作伙伴参加，请知晓。

演讲嘉宾

  • 柯睿杰
    柯睿杰 Alain Crozier 微软公司全球资深副总裁
    大中华区董事长兼CEO
  • 萨提亚纳德拉
    萨提亚纳德拉 Satya Nadella 微软公司首席执行官
  • 古卓伦
    古卓伦 David Ku 微软公司资深副总裁
    人工智能核心团队负责人
    微软人工智能及微软研究事业部首席技术官
  • 康容
    康容 Roan Kang 微软大中华区副总裁
    市场营销及运营总经理
    物联网事业负责人
  • 潘正磊
    潘正磊 Julia Liuson 微软开发平台事业部
    全球资深副总裁
  • Karim Batthish
    Karim Batthish 微软公司副总裁
    Office 365 全球高级工程总监
  • 谢育涛
    谢育涛 Yutao Xie 微软合伙人
    微软（中国）操作系统工程院院长
  • 梁戈碧
    梁戈碧 Gebi Liang 微软中国云计算与企业事业部
    资深合伙人
    高级工程总监

大会资讯

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