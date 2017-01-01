每一个新技术出现都是那么光线亮丽，但是企业还是应该注重分析平台的建设，让效能和效率达到最优，这也是Teradata所希望的利用前沿技术赋能数据...详情 »
Teradata的核心目标是帮助客户产生业务价值，所以Teradata也一直在追求转型与创新，从UDA统一数据架构建立分析生态系统，到拥抱开源技术实现数据...详情 »
到2020年前将有超过90%的企业部署混合云，Teradata在推出Teradata Everywhere实现Teradata数据库在任何平台实现交付后，现在又发布基础设施软件...详情 »
现如今企业正面临着越来越多的数据分析趋势，其中物联网的需求最为明显，相较之前只有制造业会产生大量物联网数据，现在各行各业都在受到物联网...详情 »
Tech Expert, Emmy-winning TV Personality and Writer
Technology Connoisseur and Author
Host of National Geographic's Brain Games and new series ORIGINS, and creator of Shots of Awe
大数据无所不在，而且数量极为庞大。人工、机器、企业和他们之间的相互作用都会生成数据。每一天每一秒，可用数据都会越来越多。但是，如果您不能在数据中发掘客户和商业洞察力，就无法挖掘出其中的真正潜力。这便是我们的价值所在。
在Teradata，我们在数据仓库以及大数据分析平台领域提供端到端的解决方案和服务，帮助您打造数据驱动型业务，从而利用明确的定位来增加收入、提升效率并为您的客户创造最具吸引力的体验。