大数据无所不在，而且数量极为庞大。人工、机器、企业和他们之间的相互作用都会生成数据。每一天每一秒，可用数据都会越来越多。但是，如果您不能在数据中发掘客户和商业洞察力，就无法挖掘出其中的真正潜力。这便是我们的价值所在。



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