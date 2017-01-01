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2017 TERADATA PARTNERS

THE EDGE OF NEXT

10月22-26日 美国·阿纳海姆

至顶网 现场直击

现场报道Live report

从云到AI Teradata站在技术前沿赋能数据分析生态系统

每一个新技术出现都是那么光线亮丽，但是企业还是应该注重分析平台的建设，让效能和效率达到最优，这也是Teradata所希望的利用前沿技术赋能数据...详情 »

Teradata让混合云下的数据分析“无所不在”

Teradata的核心目标是帮助客户产生业务价值，所以Teradata也一直在追求转型与创新，从UDA统一数据架构建立分析生态系统，到拥抱开源技术实现数据...详情 »

Teradata创新可移植许可模式为混合云注入新动力

到2020年前将有超过90%的企业部署混合云，Teradata在推出Teradata Everywhere实现Teradata数据库在任何平台实现交付后，现在又发布基础设施软件...详情 »

物联网正在革各行各业数据分析的命

现如今企业正面临着越来越多的数据分析趋势，其中物联网的需求最为明显，相较之前只有制造业会产生大量物联网数据，现在各行各业都在受到物联网...详情 »
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演讲嘉宾Keynote Speakers
Katie Linendoll

Katie Linendoll

Tech Expert, Emmy-winning TV Personality and Writer

Joi Ito

Joi Ito

Technology Connoisseur and Author

Jason Silva

Jason Silva

Host of National Geographic's Brain Games and new series ORIGINS, and creator of Shots of Awe

大会日程Agenda
7:30am-8:00pm
Registration and Information Desk Open
Anaheim Convention Center, Lobby A
7:30am-8:45am
Breakfast
Anaheim Convention Center, Hall B
9:00am-5:00pm
Braindate Networking
9:00am-5:00pm
Teradata Depot
9:00am-10:30am
Master Series and Training Sessions
10:30am-11:00am
AM Break
11:00am-12:00pm
Master Series and Training Sessions
12:00pm-1:30pm
Lunch
Anaheim Convention Center, Hall B
1:30pm-2:30pm
Sessions
2:30pm-3:00pm
PM Break
3:00pm-4:00pm
Sessions
4:15pm-5:30pm
New Attendee Reception
7:00pm-8:30pm
Sunday Night Welcome Reception
Anaheim Convention Center, Hall A
7:00pm-8:30pm
Expo Hall and Buzz Lounge Open
Anaheim Convention Center, Hall A
7:30am-5:00pm
Registration and Information Desk Open
Anaheim Convention Center, Lobby A
7:30am-8:45am
Breakfast
Anaheim Convention Center, Hall B
9:00am-11:00am
General Session
Anaheim Convention Center, Arena
11:00am-11:30am
AM Break
11:30am-12:15pm
Sessions
12:00pm-5:00pm
Expo Hall and Buzz Lounge Open
Anaheim Convention Center, Hall A
12:00pm-5:00pm
Braindate Networking
12:00pm-5:00pm
Teradata Depot
12:15pm-1:45pm
Lunch
Anaheim Convention Center, Hall B
2:00pm-3:00pm
Sessions
3:00pm-3:30pm
PM Break
3:30pm-4:30pm
Sessions
7:30am-5:00pm
Registration and Information Desk Open
Anaheim Convention Center, Lobby A
7:30am-8:45am
Breakfast
Anaheim Convention Center, Hall B
9:00am-9:45am
Sessions
9:00am-4:00pm
Executive Forum Private Program
9:00am-5:00pm
Braindate Networking
9:00am-5:00pm
Teradata Depot
9:45am-10:15am
AM Break
10:00am-5:00pm
Expo Hall and Buzz Lounge Open
Anaheim Convention Center, Hall A
10:15am-11:00am
Sessions
11:00am-11:30am
AM Break
11:00am-3:00pm
Teradata Cares Activity
Anaheim Convention Center, Hall A
11:30am-12:15pm
Sessions
12:15pm-2:15pm
Lunch
Anaheim Convention Center, Hall B
1:45pm-3:00pm
Expo Hall Dessert Reception
Anaheim Convention Center, Hall A
3:00pm-3:45pm
Sessions
3:45pm-4:00pm
PM Break
4:00pm-4:45pm
Meet Ups
7:30am-5:00pm
Registration and Information Desk Open
Anaheim Convention Center, Lobby A
7:30am-8:45am
Breakfast
Anaheim Convention Center, Hall B
9:00am-3:00pm
Braindate Networking
9:00am-3:30pm
Teradata Depot
9:00am-10:00am
SuperTracks and Sessions
10:00am-10:30am
AM Break
10:00am-3:00pm
Expo Hall and Buzz Lounge Open
Anaheim Convention Center, Hall A
10:30am-11:15am
SuperTracks and Sessions
11:15am-11:45am
AM Break
11:45am-12:30pm
SuperTracks and Sessions
12:30pm-2:00pm
Lunch
Anaheim Convention Center, Hall B
2:00pm-3:00pm
Sessions
3:00pm-3:30pm
PM Break
3:30pm-5:20pm
General Session
Anaheim Convention Center, Arena
7:30pm-11:00pm
Gala Event
House of Blues
7:30am-8:45am
Breakfast
Anaheim Convention Center, Hall B
8:30am-12:00pm
Information Desk Open
Anaheim Convention Center, Lobby A
9:00am-10:15am
Tech Talks
Anaheim Convention Center
10:15am-10:45am
AM Break
10:45am-12:00pm
Tech Talks
Anaheim Convention Center
12:00pm
Conference Closes
图文直播Live pictures
[直播员]王聪彬 10-25 03:25
Teradata今年带来的所有产品
[直播员]王聪彬 10-25 03:24
新发布的Teradata IntelliSphere也成为对Teradata Everywhere整体战略的补充，Teradata IntelliSphere是一个简单的基于订阅许可的软件组合，帮助企业运用所有核心软件获取、访问、部署、管理灵活的分析生态系统。
[直播员]王聪彬 10-25 03:22
Teradata Everywhere整合为四方面能力，任意数据分析、任意环境部署、任意方式购买、任意时间迁移，并且实现软件许可的可移植。
[直播员]王聪彬 10-25 03:22
Teradata执行副总裁兼首席产品官Oliver Ratzesberger看到现在90%的企业还部署在单一的环境下，80%的时间用在数据的操作上。
[直播员]王聪彬 10-25 03:21
Teradata总裁兼CEO Victor Lund带来了一组收益风险坐标，帮助企业认识到如何平衡得到最佳收益。
[直播员]王聪彬 10-23 09:27
今年Teradata Everywhere从四个方向进行了整合，任何事物分析、部署在任何地方、可以在任何地方购买、在任何时候移动；明天还会揭晓Teradata IntelliSphere，生态系统还是生态系统。
[直播员]王聪彬 10-20 10:01
2017 Teradata Partners将于10月22日-26日在美国阿纳海姆举行，至顶网将全程直播。直播专题：http://cio.zhiding.cn/special/2017_Teradata_Partners
关于TeradataAbout Teradata

大数据无所不在，而且数量极为庞大。人工、机器、企业和他们之间的相互作用都会生成数据。每一天每一秒，可用数据都会越来越多。但是，如果您不能在数据中发掘客户和商业洞察力，就无法挖掘出其中的真正潜力。这便是我们的价值所在。

在Teradata，我们在数据仓库以及大数据分析平台领域提供端到端的解决方案和服务，帮助您打造数据驱动型业务，从而利用明确的定位来增加收入、提升效率并为您的客户创造最具吸引力的体验。

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