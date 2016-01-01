【IT最大声9.30】为未来时代做准备，微软进军量子计算

“英伟达公司正在推出TensorRT3与英伟达GPU的全新组合。该组合能够在一切架构中为AI支持型服务提供超快速与高效的推理解决方案。”
——英伟达公司的首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）在该公司的GPU技术大会（GTC）上表示，包括浪潮、联想与华为等在内的中国领先OEM厂商也正在使用英伟达HGX参考架构为超大型数据中心提供基于Volta的加速系统。
然而，硬件本身并不足以帮助基于AI的服务供应商应对人工智能推理中数据量的爆炸性增长。因此，目前英伟达公司正在推动其客户采用TensorRT平台。
“Google宣布在多个地区上线新的Nvidia GPU，希望以此吸引更多用户在Google云中运行他们的机器学习和人工智能工作负载。”
——Google Compute Engine产品经理Chris Kleban和Ari Liberman在近日的一篇博客文章中表示，Google已经宣布开始测试Nvidia的P100 GPU。此外据称Nvidia的K80 GPU现在也已经出货了。他们补充说，Google将在这些GPU上提供“持续使用折扣”，以鼓励客户利用这些GPU。
Google还指出了云GPU与传统GPU相比的一些优点，首先就是提高了灵活性，因为这种GPU可让从中央处理器到内存再到磁盘大小和GPU配置的方方面面都可定制化，以满足客户的需求。
其次，就是
“近日，英特尔公司公布了一款原型自主学习芯片，并宣称该芯片将能够让AI更快、更智能且更自然地具有如人类一般的直觉感受能力。”
——英特尔方面表示，该公司的全新Loihi神经元测试芯片可以通过模拟人类大脑神经结构——13万个神经元与1.3亿个神经突触——以实现令人难以置信的学习速度。据称，该芯片能够使用其已具备的知识对新数据做出相关推理，并且随着时间的推移，其学习进程也在不断加速。
英特尔实验室副总裁兼总经理Michael Mayberry 表示：“我们认为，目前AI正处于起步阶段，此后有关该领域的更多架构与方法（如Loihi）都将陆续出现，为发展AI提供必要的条件。”
具体而言，Michael Mayberr
“据Gartner称，2016年公有云市场中IaaS增长了31%，总体规模达到221亿美元，高于2015年的168亿美元。Amazon是2016年IaaS市场最大的厂商，其次是微软和阿里巴巴。”
——Gartner研究总监Sid Nag表示：“云服务市场的增长速度几乎比现在所有其他IT市场快得多，其中大部分增长都是牺牲了传统的非云产品。对基于云的IaaS的需求，继续保持迅猛的增长，IaaS的高增长也推动了相关云市场的增长。虽然PaaS和SaaS也有强劲增长，但是未来五年IaaS的增长最快。”
在IaaS市场，三大超大规模IaaS云提供商的增幅远远高于市场水平。虽然2016年AWS占据市场统治地位，但
“微软计划于今年年底公布一种全新的量子计算机语言及一种量子计算机模拟器。借助这些新技术，研发人员将能够研发和测试执行量子运算的量子程序，为量子计算机时代的到来做准备。”
——本周微软举行了面向专业人士和开发者的Ignite大会，其首席执行官Satya Nadella在开幕主题演讲中表示，微软将超越现有的技术范例，走向超级强大的量子计算机（其计算速度可能要远远高于现有的计算机）等前沿领域。