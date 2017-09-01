对于大数据产业发展对人工智能产业发展的启示，北京拓尔思信息技术有限公司副董事长、总裁施水才认为，目前大数据产业发展非常早期，仍然是大数据投资和创业的良机；大数据的4个V不重要、Hadoop/Spark不重要，重要的是应用场景。基础平台竞争十分激烈，进入拼生态阶段；大数据变现的关键是：场景+技术+数据，计算能力更强，数据质量更高，场景业务的目标更专，并且增加了机器学习和自动化能力。