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第三届中国(广东) 国际“互联网+”博览会 Internet+ powered by CEBIT

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2017年10月12-15日 广东·潭州国际会展中心

第三届中国(广东)国际“互联网+”博览会Internet+ powered by CEBIT 2017年10月12-15日 广东·潭州国际会展中心

大会新闻

第三届国际“互联网＋”博览会暨第十四届中博会专业展在佛山开幕

第三届国际“互联网＋”博览会暨第十四届中博会专业展在佛山开幕

10月12日，第三届中国（广东）国际“互联网＋”博览会暨第十四届中博会专业展在广东潭洲国际会展中心开幕。来自全球656家覆盖智能制造、“互联网＋”等方面的企业携国际前沿技术亮相。20个重大项目将落地佛山，佛山打造面向全球的国家制造业创新中心再添动力
第三届“互联网＋”博览会10月12日开幕 650家中外展商将参展

第三届“互联网＋”博览会10月12日开幕 650家中外展商将参展

9月8日，继佛山、北京后，第三届中国（广东）国际“互联网＋”博览会（以下简称“互联网＋”博览会）第三场新闻发布会开进广州。“互联网＋”博览会将于10月12-15日在佛山举行，为期4天。
互联万物，智胜未来——中国（广东）国际“互联网+”博览会十月开幕

互联万物，智胜未来——中国（广东）国际“互联网+”博览会十月开幕

第三届中国（广东）国际“互联网+”博览会将于2017年10月12-15日在广东潭洲国际会展中心隆重开幕。

图文直播

[直播员]孙博 10-12 12:51
继续逛展馆
[直播员]孙博 10-12 12:50
逛展馆
[直播员]孙博 10-12 11:45
对于大数据产业发展对人工智能产业发展的启示，北京拓尔思信息技术有限公司副董事长、总裁施水才认为，目前大数据产业发展非常早期，仍然是大数据投资和创业的良机；大数据的4个V不重要、Hadoop/Spark不重要，重要的是应用场景。基础平台竞争十分激烈，进入拼生态阶段；大数据变现的关键是：场景+技术+数据，计算能力更强，数据质量更高，场景业务的目标更专，并且增加了机器学习和自动化能力。
[直播员]孙博 10-12 11:33
中国人工智能学会认知系统与信息处理专业委员会主任、清华大学教授孙富春对人工智能谈到的几点。
[直播员]孙博 10-12 10:13
中国航天科工集团公司科技委顾问、中国工程院院士李伯虎谈智慧云制造。
[直播员]孙博 10-12 10:04
我国将成为机器人最大的市场。到2030年，争取我国每万名产业工人所拥有的工业机器人数量要达到300台左右；农村城镇化导致中国农民急剧减少，无人拖拉机、农用无人机、背包机器人和收割机器人将成为新一代“农民”；全国大中医院的微创手术机器人近一半国产化。
[直播员]孙博 10-12 09:59
中国人工智能学会理事长李德毅谈到，教育是目前人工智能影响较大的行业之一。另外他对人工智能引发的高考改革提到了几点看法。

主题展区

2017高峰论坛

时间 地点 主题 主办单位&承办单位
2017年10月12日
14:00-16:30 		1号馆会议区 互联网+战略助力制造业转型升级 中国机械工程学会
汉诺威米兰展览（上海）有限公司
2017年10月12日
13:30-17:00 		会议中心二层
会议室203 		智能制造+绿色供应链创新 绿色消费与绿色供应链联盟
广东省绿色供应链协会
2017年10月12日
9:00-12:00 		会议中心二层
201+202会议室
(B+C会议室) 		2017第七届中国智能产业高峰论坛·主题报告 中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
2017年10月12日
13:00-14:30 		会议中心二层
201+202会议室
(B+C会议室) 		2017第七届中国智能产业高峰论坛·尖峰对话 中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
2017年10月12日
14:00-15:30 		2号馆会议区 “.手机”域名，点亮移动互联网中文地图 北京华瑞无线科技有限公司
2017年10月12日
16:00-16:20 		2号馆会议区 互联网+赋能社区药店提升居民健康 上海科瓴医疗科技有限公司
2017年10月12日
14:00-17:00 		4号馆会议区 产业互联网助力佛山经济转型升级 北京网库信息技术股份有限公司
2017年10月12日
16:40-16:50 		2号馆会议区 最美的境界 最好的未来 深圳市虚拟现实产业联合会
2017年10月13日
9:20-12:30 		1号馆会议区 “互联网+中国智造”高峰论坛-主论坛 中国轻工工艺品进出口商会 
汉诺威米兰展览（上海）有限公司
深圳市电子商务服务中心
2017年10月13日
9:30-12:30 		会议中心二层
会议室203 		智享生活高峰论坛 汉诺威米兰展览（上海）有限公司
深圳市捷旅会展服务有限公司
2017年10月13日
15:00-16:00  		会议中心二层
会议室203 		一带一路上的标志性项目 中白工业园
2017年10月13日
9:00-12:20 		会议中心二层
201会议室
(B会议室) 		2017智能机器人专题论坛 中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
2017年10月13日
9:00-12:20 		会议中心二层
202会议室
(C会议室) 		2017人工智能青年创新峰会 中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
2017年10月13日
9:20-11:45 		佛山希尔顿酒店
五层岭南厅 		2017智能交通专题论坛 中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
2017年10月13日
13:30-17:30 		会议中心二层
201会议室(B会议室) 		2017可拓智能创新发展专题论坛 中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
2017年10月13日
13:30-17:30 		会议中心二层
202会议室(C会议室) 		2017人工智能+法律专题论坛 中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
2017年10月13日
13:30-17:30 		佛山希尔顿酒店
五层岭南厅 		2017NLP与服务机器人专题论坛 中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
2017年10月13日
9:30-12:00 		2号馆会议区 企业凌云 转型增效实战高峰论坛 中国国际贸易促进委员会佛山市委员会
佛山国际商会
网易传媒   
网易云
2017年10月13日
14:00-17:00 		1号馆会议区       货通全球，一呼百应亚马逊全球开店2017跨境电商高峰论坛 佛山市顺德区跨境电子商务商会
亚马逊全球开店 
2017年10月13日
13:30-17:00 		2号馆会议区 “互联网+中国智造”高峰论坛—分论坛（跨境电商出口B2C专场） 中国轻工工艺品进出口商会      
汉诺威米兰展览（上海）有限公司
深圳市电子商务服务中心
2017年10月13日
13:30-17:00 		4号馆会议区 “互联网+中国智造”高峰论坛—分论坛（跨境电商出口B2B专场）

中国轻工工艺品进出口商会
汉诺威米兰展览（上海）有限公司
深圳市电子商务服务中心  

2017年10月14日
13:30-17:00 		1号馆会议区 塑料全产业链转型升级研讨会暨“全球循环塑料网（全塑联）”全球发布会 佛山市顺德区东塑电子商务有限公司
2017年10月14日
9:30-12:30 		2号馆会议区 全球互联网+应用案例分享 汉诺威米兰展览（上海）有限公司
2017年10月14日
9:00-16:00 		会议中心二层
会议室203 		智慧企业数字化转型之道 汉诺威米兰展览（上海）有限公司
深圳市捷旅会展服务有限公司
2017年10月14-15日
9:30-17:00 		中欧中心国际会议中心 首届顺德教育创客节 - 创客教育促进创新人才成长 佛山市顺德区教育局
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