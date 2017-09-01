我国将成为机器人最大的市场。到2030年，争取我国每万名产业工人所拥有的工业机器人数量要达到300台左右；农村城镇化导致中国农民急剧减少，无人拖拉机、农用无人机、背包机器人和收割机器人将成为新一代“农民”；全国大中医院的微创手术机器人近一半国产化。
第三届中国(广东) 国际“互联网+”博览会 Internet+ powered by CEBIT ®
2017年10月12-15日 广东·潭州国际会展中心
2017年10月12-15日 广东·潭州国际会展中心
|时间
|地点
|主题
|主办单位&承办单位
|
2017年10月12日
14:00-16:30
|1号馆会议区
|互联网+战略助力制造业转型升级
|
中国机械工程学会
汉诺威米兰展览（上海）有限公司
|
2017年10月12日
13:30-17:00
|
会议中心二层
会议室203
|智能制造+绿色供应链创新
|
绿色消费与绿色供应链联盟
广东省绿色供应链协会
|
2017年10月12日
9:00-12:00
|
会议中心二层
201+202会议室
(B+C会议室)
|2017第七届中国智能产业高峰论坛·主题报告
|
中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
|
2017年10月12日
13:00-14:30
|
会议中心二层
201+202会议室
(B+C会议室)
|2017第七届中国智能产业高峰论坛·尖峰对话
|
中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
|
2017年10月12日
14:00-15:30
|2号馆会议区
|“.手机”域名，点亮移动互联网中文地图
|北京华瑞无线科技有限公司
|
2017年10月12日
16:00-16:20
|2号馆会议区
|互联网+赋能社区药店提升居民健康
|上海科瓴医疗科技有限公司
|
2017年10月12日
14:00-17:00
|4号馆会议区
|产业互联网助力佛山经济转型升级
|北京网库信息技术股份有限公司
|
2017年10月12日
16:40-16:50
|2号馆会议区
|最美的境界 最好的未来
|深圳市虚拟现实产业联合会
|
2017年10月13日
9:20-12:30
|1号馆会议区
|“互联网+中国智造”高峰论坛-主论坛
|
中国轻工工艺品进出口商会
汉诺威米兰展览（上海）有限公司
深圳市电子商务服务中心
|
2017年10月13日
9:30-12:30
|
会议中心二层
会议室203
|智享生活高峰论坛
|
汉诺威米兰展览（上海）有限公司
深圳市捷旅会展服务有限公司
|
2017年10月13日
15:00-16:00
|
会议中心二层
会议室203
|一带一路上的标志性项目
|中白工业园
|
2017年10月13日
9:00-12:20
|
会议中心二层
201会议室
(B会议室)
|2017智能机器人专题论坛
|
中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
|
2017年10月13日
9:00-12:20
|
会议中心二层
202会议室
(C会议室)
|2017人工智能青年创新峰会
|
中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
|
2017年10月13日
9:20-11:45
|
佛山希尔顿酒店
五层岭南厅
|2017智能交通专题论坛
|
中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
|
2017年10月13日
13:30-17:30
|
会议中心二层
201会议室(B会议室)
|2017可拓智能创新发展专题论坛
|
中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
|
2017年10月13日
13:30-17:30
|
会议中心二层
202会议室(C会议室)
|2017人工智能+法律专题论坛
|
中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
|
2017年10月13日
13:30-17:30
|
佛山希尔顿酒店
五层岭南厅
|2017NLP与服务机器人专题论坛
|
中国人工智能学会
佛山新城智能制造产业发展有限公司
|
2017年10月13日
9:30-12:00
|2号馆会议区
|企业凌云 转型增效实战高峰论坛
|
中国国际贸易促进委员会佛山市委员会
佛山国际商会
网易传媒
网易云
|
2017年10月13日
14:00-17:00
|1号馆会议区
|“货通全球，一呼百应”亚马逊全球开店2017跨境电商高峰论坛
|
佛山市顺德区跨境电子商务商会
亚马逊全球开店
|
2017年10月13日
13:30-17:00
|2号馆会议区
|“互联网+中国智造”高峰论坛—分论坛（跨境电商出口B2C专场）
|
中国轻工工艺品进出口商会
汉诺威米兰展览（上海）有限公司
深圳市电子商务服务中心
|
2017年10月13日
13:30-17:00
|4号馆会议区
|“互联网+中国智造”高峰论坛—分论坛（跨境电商出口B2B专场）
|
中国轻工工艺品进出口商会
|
2017年10月14日
13:30-17:00
|1号馆会议区
|塑料全产业链转型升级研讨会暨“全球循环塑料网（全塑联）”全球发布会
|佛山市顺德区东塑电子商务有限公司
|
2017年10月14日
9:30-12:30
|2号馆会议区
|全球互联网+应用案例分享
|汉诺威米兰展览（上海）有限公司
|
2017年10月14日
9:00-16:00
|
会议中心二层
会议室203
|智慧企业数字化转型之道
|
汉诺威米兰展览（上海）有限公司
深圳市捷旅会展服务有限公司
|
2017年10月14-15日
9:30-17:00
|中欧中心国际会议中心
|首届顺德教育创客节 - 创客教育促进创新人才成长
|佛山市顺德区教育局