【IT最大声9.9】服务器市场的大事件！浪潮与IBM成立专注于Power的合资企业

“华为将基于自己的能力以及与合作伙伴一道构建全球云网络。在海外，华为正在与德国电信、奥兰治和西班牙电信等公司合作，他们将向那些使用华为云数据中心的本地企业售卖云服务。这个云数据中心将被华为公有云联盟合作伙伴所拥有、贴牌以及运营，但仍由华为构建的。实际上，华为正在他们所在的地区提供白牌公有云。华为表示，它希望成为五大公有云提供商，这意味着华为的公有云——包括华为自己的云以及白牌的合作伙伴云——将能够与前四大云提供商相竞争。”
——华为轮值CEO郭平表示：“云是智能世界的基石。整个社会在数字技术开发的过程中正在经历马太效应。再加上
“IBM和麻省理工学院宣布，双方正在组建一个新的联合研究实验室，旨在推动人工智能的进一步发展。未来10年将重点关注人工智能研究的4个核心—— AI算法、AI物理学、AI在行业中的应用、通过AI共同推动社会繁荣。”
——尽管IBM与麻省理工学院的合作并不是行业第一次，但是IBM表示，新设立的联合研究实验室是“迄今为止最大的、大学与行业围绕AI进行的长期合作之一”，这个项目涉及100多名科学家、教授和学生。IBM还表示，该实验室将通过发布研究成果为打造更好的AI研究社区做出贡献，以及为开源AI项目做出贡献。
“微软方面与哥本哈根大学签订了一项为期多年的合作协议，计划共同开发量子计算机项目。微软方面的工作人员将直接与哥本哈根大学的尼尔斯玻尔研究所进行对接。该研究所由Charles Marcus负责领导，其亦是微软去年招聘的四位重要科学家之一，旨在帮助软件巨头加快可扩展量子计算机的开发脚步。”
——微软公司人工智能与研究事业部负责人David Pritchard解释称，“实现量子研究成功与实际成效的关键已经在哥本哈根大学与微软之间建立起来，这是一支由顶尖量子科学研究人员组成的杰出团队，拥有广泛而深入的博士后与在校生人才储备，同时具备量子科学研究所不可或缺的实体基础设施与专用设备。”
目前，微软公司现在已经在新
“ HPE表示已与Micro Focus完成一个88亿美元的交易，将HPE旗下大部分软件业务拆分出来。企业巨头HPE表示，该交易已于9月5日完成。根据协议，HPE旗下软件运营中的多余部分将与英国的Micro Focus合并，分析人士估计由合并产生的公司将成为全球第七大软件供应商。”
——HPE首席执行官梅格·惠特曼表示，"交易的完成显示着HPE在成为更强大，更专注的公司的道路上一个重要里程碑，HPE的目标是成为在当今市场上竞争和取胜的一个公司。她还表示，"此次交易将为HEP及股东套现约88亿美元。"
根据分析师的观点，合并后新Micro Focus的成败将在很大程度上取决于Micro Focus能否接管两
“9月8日，浪潮电子信息产业股份有限公司与国际商业机器（中国）投资有限公司共同披露战略合作，双方将合资成立浪潮商用机器有限公司，研发、生产、销售基于开放的Power技术的服务器，完善服务器的生态系统，建立可持续发展的服务器业务，为用户提供先进的、差异化和多样化的计算平台和解决方案。”
——不同于此前浪潮与思科成立的合资企业，这次浪潮与IBM成立的合资企业直接指向服务器市场，而且是Power服务器。
其实此前浪潮推出了多款基于IBM Power芯片的产品，这次直接成立合资企业，显然会将加速双方的合作进程，深化双方的合作，这对于Power服务器阵营是利好消息。
当然，对于浪潮来说，在服务器芯片方面是多方合作，既有英特尔处