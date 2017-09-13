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第二届中国食品工业互联网峰会 2017 China Food Industrial Internet Summit 2017.09.13-17 长沙

第二届中国食品工业互联网峰会2017 China Food Industrial Internet Summit

2017.09.13-17 · 长沙

中国食品工业智能装备与信息系统展览会 China Food Equipment & Internet Expo 2017.09.13-17 长沙
新闻报道
CFIIS2017:互联网巨头聚焦食品工业创新

CFIIS2017:互联网巨头聚焦食品工业创新

将于9月12至14日在长沙召开的CFIIS2017第二

CFIIS2017：互联网技术正加速推动食品产业变革

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于9月份在长沙举办的第二届中国食品工业互联

CFIIS2017第二届中国食品工业互联网峰会将于9月在长沙开幕

CFIIS2017第二届中国食品工业互联网峰会将于9月在长沙开幕

为了更好的引导食品工业企业加强智能装备、

李杰：人工智能与工业4.0在智能制造的应用

李杰：人工智能与工业4.0在智能制造的应用

美国辛辛那提大学特聘讲座教授, 美国白宫信

图文直播

[直播员]孙博 09-13 15:13
汤臣倍健精益管理部经理刘文得介绍，历时三年时间，汤臣倍健打造了总投资超过3亿元的“透明工厂”。其中建立了全球原料追溯系统。刘文得说其实此前汤臣倍健也有类似的追溯系统，但面对的是监管部门。此次建成的“透明工厂”，是希望让消费者从产品追溯、生产过程都能详细清楚的了解。
[直播员]孙博 09-13 14:39
中国人民大学商学院教授徐佳宾说，这是一个最好的时代，国内智能制造已经具备了两个完备的基础：一个是技术，一个产业基础。
[直播员]孙博 09-13 12:54
在panel环节中，北京汇源饮料食品集团公司副总裁孙永国说，从去年开始汇源已经开始智慧工厂建设。最大的问题有几个方面：1.缺乏顶层的设计。2.对于企业已有系统和设备如何进行升级改造。3.物联网的应用如何与智能制造结合。
[直播员]孙博 09-13 11:52
华为云BU生态解决方案总监蒋国文说，在安全方面华为云已经武装到了“牙齿”，基于硬件设备实现安全保障。最早华为以私有云服务为主，2011年后开始投入到公有云研发，并于2015年正式发布。上个礼拜华为又宣布要做全球5多云之一。
[直播员]孙博 09-13 11:35
京东云战略规划总监高昂谈到，京东云支撑了京东2016年9000亿+GMV，每天处理数据量达10PB。从2016年开始，包括基础服务和一站式的云数据服务在内，京东云对外进行能力的输出。此外，基于积累的大数据，京东区块链全流程追溯平台已向客户开放，实现了跨主体间的信息透明、共享、安全、可溯。
[直播员]孙博 09-13 11:28
联想在全球部署了10个数据中心，2000台服务器，构成了联想企业级数据湖的构建。
[直播员]孙博 09-13 11:27
SAP中国区副总裁及行业价值工程部（IVE）总经理荆伟谈到了几点：1.打造市场和消费者驱动的全新食品安全全程追溯体系非常必要。从种子、种植到加工、零售，物联网技术已经开始落地在更多的食品制造企业。2.上游供应商必须从专注于产品的的销售向专注于为客户创造价值的顾问式销售模式转型。
[直播员]孙博 09-13 10:12
新一代人工智能的突破及一些领域应用探索，工信部智能制造专家咨询委员会副主任屈贤明估计到2025年前后将迈入数字化网络化智能制造阶段。中国发展数字化网络化智能化制造，不必照搬发达国家经验，一步一步串行发展，可以以后发优势，采用并行路径，即用人工智能、互联网来解决数字化制造中存在的问题。
[直播员]孙博 09-13 10:07
工业和信息化部装备司副司长罗俊杰谈到，当前我国食品装备制造业已经形成了较完善的体系，但发展起点低，关键零部件等还需要从国外引进。未来三大发展趋势：1.到了智能制造实施关键阶段。2.绿色制造成食品工业必备条件。3.制造的前、中、后三段将会跨界融合发展。
[直播员]孙博 09-13 09:24
大会正式开始，首先由中国食品和包装机械工业协会理事长楚玉峰致开幕词。
[直播员]孙博 09-11 11:09
第二届中国食品工业互联网峰会(CFIIS 2017)和第二届中国食品工业智能装备与信息系统展览会（CFEIE2017）将于9月13日-17日在湖南长沙举办。本次大会邀请知名食品生产企业、装备企业、工业互联网、智能制造、自动化、控制软件、工业机器人、大数据、人工智能、供应链、电子商务等领域的企业代表和专家共同探讨、展示、交流我国食品工业互联网领域的技术应用和发展趋势。

会议日程

上午9:00-12:00日程

形式 时间 日程
主题演讲 9:00-9:10 中国食品和包装机械工业协会理事长 楚玉峰
9:10-9:20 湖南省人民政府
9:20-9:40 工业和信息化部副司长
9:40-10:00 屈贤明 中国工程院制造业研究室主任
10:00-10:20 阿里巴巴云解决方案
10:20-10:40 京东集团副总裁
10:40-11:00 联想集团
Topic: 食品工业的未来生产场景
圆桌对话 11:00-12:00 伊利集团副总裁
北京燕京啤酒股份有限公司副总裁
北京汇源饮料食品集团有限公司副总裁
加多宝（中国）饮料有限公司总经理
劲牌有限公司副总裁
达利食品集团副总裁
加加食品集团股份有限公司副董事长

下午13:30-18:00 中国食品工业大数据与食品安全论坛

形式 时间 日程
工业大数据与食品安全
主题演讲 中国食品工业互联网产业联盟
联想集团有限公司副总裁
上海中商网络股份有限公司数字化营销事业部总监 庞赫然
上海数聚股份有限公司董事长 陈庆华
北京爱创科技股份有限公司董事长 谢朝晖
SAP大中华区
杭州立高科技有限公司
广州弥特智能科技有限公司
珠海奥威软件科技有限公司
北京星图纵横网络科技咨询有限公司CEO
北京雨花石云计算副总裁白浪
Topic: 大数据赋能食品产业未来：赋能 转型 创新
圆桌对话 2位食品企业CIO、3位大数据企业CEO

下午13:30-18:00 中国食品工业智能装备与智能制造论坛

形式 时间 日程
Topic:互联网技术深度推动食品工业变革
主题演讲 国家制造强国建设战略咨询委员会
汤臣倍健股份有限公司
劲牌有限公司
贝加莱工业自动化（上海）有限公司
上海普丽盛包装股份有限公司
皇氏集团股份有限公司
国家级宁乡经济开发区
Topic:智能装备与信息化深度融合驱动食品工业高效增长
圆桌对话 机科发展科技股份有限公司
正大（中国）投资有限公司
北京汇源饮料食品集团有限公司副总裁
新希望乳业控股有限公司
北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院
山东金锣企业集团
北京机械工业自动化研究所
内蒙古圣牧高科牧业有限公司
西安银桥乳业集团
KUKA 机器人有限公司
安徽青松食品有限公司

下午13:30-18:00 中国食品工业智能供应链论坛

形式 时间 日程
Topic:智能供应链助力食品产业
主题演讲 中国物流与采购联合会研究院
智慧物流与物流大数据 北京交大 王喜富教授
物流供应链+区块链 IBM区块链研究院 副总裁
我国食材供应链发展研究
中国物流与采购联合会冷链专业委员会食材供应链专家
湖南省茶叶总公司
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
北京机械工业自动化研究所
唯智信息技术(上海)股份有限公司
广东太阳神集团有限公司

合作伙伴

关于中国食品工业互联网峰会

中国食品工业互联网峰会
为了更好的引导食品工业企业加强智能装备、云计算、物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术在研发、生产、管理、营销和物流等业务的应用，大力发展电子商务、智能工厂、工业互联网、食品安全质量追溯、社会化营销等新模式、新业态，助力食品企业提质增效创新发展，定于2017年9月13日-17日在湖南长沙举办第二届中国食品工业互联网峰会(CFIIS 2017)和第二届中国食品工业智能装备与信息系统展览会（CFEIE2017），邀请知名食品生产企业、装备企业、工业互联网、智能制造、自动化、控制软件、工业机器人、大数据、人工智能、供应链、电子商务等领域的企业代表和专家共同探讨、展示、交流我国食品工业互联网领域的技术应用和发展趋势。同期举办2017中国食品餐饮博览会（商务部主办）、2017中国国际肉业博览会（商务部与法兰克福主办）。
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