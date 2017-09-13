2017.09.13-17 · 长沙
将于9月12至14日在长沙召开的CFIIS2017第二
于9月份在长沙举办的第二届中国食品工业互联
为了更好的引导食品工业企业加强智能装备、
美国辛辛那提大学特聘讲座教授, 美国白宫信
上午9:00-12:00日程
|形式
|时间
|日程
|主题演讲
|9:00-9:10
|中国食品和包装机械工业协会理事长 楚玉峰
|9:10-9:20
|湖南省人民政府
|9:20-9:40
|工业和信息化部副司长
|9:40-10:00
|屈贤明 中国工程院制造业研究室主任
|10:00-10:20
|阿里巴巴云解决方案
|10:20-10:40
|京东集团副总裁
|10:40-11:00
|联想集团
|Topic: 食品工业的未来生产场景
|圆桌对话
|11:00-12:00
|伊利集团副总裁
|北京燕京啤酒股份有限公司副总裁
|北京汇源饮料食品集团有限公司副总裁
|加多宝（中国）饮料有限公司总经理
|劲牌有限公司副总裁
|达利食品集团副总裁
|加加食品集团股份有限公司副董事长
下午13:30-18:00 中国食品工业大数据与食品安全论坛
|形式
|时间
|日程
|工业大数据与食品安全
|主题演讲
|中国食品工业互联网产业联盟
|联想集团有限公司副总裁
|上海中商网络股份有限公司数字化营销事业部总监 庞赫然
|上海数聚股份有限公司董事长 陈庆华
|北京爱创科技股份有限公司董事长 谢朝晖
|SAP大中华区
|杭州立高科技有限公司
|广州弥特智能科技有限公司
|珠海奥威软件科技有限公司
|北京星图纵横网络科技咨询有限公司CEO
|北京雨花石云计算副总裁白浪
|Topic: 大数据赋能食品产业未来：赋能 转型 创新
|圆桌对话
|2位食品企业CIO、3位大数据企业CEO
下午13:30-18:00 中国食品工业智能装备与智能制造论坛
|形式
|时间
|日程
|Topic:互联网技术深度推动食品工业变革
|主题演讲
|国家制造强国建设战略咨询委员会
|汤臣倍健股份有限公司
|劲牌有限公司
|贝加莱工业自动化（上海）有限公司
|上海普丽盛包装股份有限公司
|皇氏集团股份有限公司
|国家级宁乡经济开发区
|Topic:智能装备与信息化深度融合驱动食品工业高效增长
|圆桌对话
|机科发展科技股份有限公司
|正大（中国）投资有限公司
|北京汇源饮料食品集团有限公司副总裁
|新希望乳业控股有限公司
|北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院
|山东金锣企业集团
|北京机械工业自动化研究所
|内蒙古圣牧高科牧业有限公司
|西安银桥乳业集团
|KUKA 机器人有限公司
|安徽青松食品有限公司
下午13:30-18:00 中国食品工业智能供应链论坛
|形式
|时间
|日程
|Topic:智能供应链助力食品产业
|主题演讲
|中国物流与采购联合会研究院
|智慧物流与物流大数据 北京交大 王喜富教授
|物流供应链+区块链 IBM区块链研究院 副总裁
|
我国食材供应链发展研究
中国物流与采购联合会冷链专业委员会食材供应链专家
|湖南省茶叶总公司
|深圳市今天国际物流技术股份有限公司
|北京机械工业自动化研究所
|唯智信息技术(上海)股份有限公司
|广东太阳神集团有限公司