SAP中国区副总裁及行业价值工程部（IVE）总经理荆伟谈到了几点：1.打造市场和消费者驱动的全新食品安全全程追溯体系非常必要。从种子、种植到加工、零售，物联网技术已经开始落地在更多的食品制造企业。2.上游供应商必须从专注于产品的的销售向专注于为客户创造价值的顾问式销售模式转型。