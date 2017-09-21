传统时代，企业的目标是规模经济，就是要做大做强，每一个企业都想成为世界500强。 工业经济下最大的特点是标准化制造，提升工业效率的途径主要是生产制造，企业实现变革都采用信息化手段，主要产品是ERP。
今天的服务经济时代，特点是大规模个性化。菲利普·科特勒提出的营销3.0的核心是企业和品牌，即与用户紧密连接和互动，如何连接B端和C端，成为企业在下一阶段发展的关键问题，这一阶段的转型手段是数字化，其核心是CRM。
互联网技术带来了颠覆性的改变。这是一个被移动终端、社交、大数据与云计算深度改变的营销3.0时代，互联网连接，也会产生一次效率的革命。销售易通过新型软件服务，为下个阶段传统企业经济转型提供技术支撑，帮助构建真正以客户为中心运营的新型组织，实现全价值链数字化，开启一个全新的商业时代。
由销售易主办的Engage2017将邀请500强名企大咖、知名投资人、分析师、思想领袖、行业先驱和同行共聚一堂，共同呈现移动、社交、大数据、人工智能蓬勃发展的技术生态全景，描绘SaaS发展的趋势和蓝图。
顶级专家分享最新技术和成功应用。涵盖大数据、AI、IoT、社交、移动等互联网最新技术的落地和场景应用
企业个性化需求的最佳业务实践是什么？客户成功经验分享、行业应用的实战应有尽有
结合丰富的业务场景，从财富理财、工业制造、医疗、高科技等多种行业解决方案、合作实例，到各大产品线，全面介绍销售易最新产品功能
与销售易产品技术团队面对面，解决使用销售易产品过程中存在的问题
08:00-09:15 签到注册；展区互动
09:15-09:30 开场视频+表演
09:30-12:00 主题：连接 智能 共赢
12:00-13:30 午宴
13:30-17:30 分论坛一：SaaS专场
13:30-17:30 分论坛二：最佳实践专场
13:30-17:30 分论坛三：产品与解决方案专场
13:30-17:30 分论坛四：培训专场
19:30-21:00 Engage音乐之夜
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红杉资本合伙人
销售易创始人&CEO
Gartner公司研究副总裁
分众传媒CIO
北森云计算股份有限公司CEO
销售易联合创始人
GrowingIO 创始人兼CEO
UCloud副总裁&互联网事业部总经理
华润双鹤药业股份有限公司信息管理部总经理
31会议CEO 联合创始人
上海朝阳永续营销副总经理
卓宝科技股份有限公司副总裁
kuickdeal CEO
销售易首席数据科学家
销售易产品部和客户服务部高级副总裁
销售易高级研发副总裁
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