传统时代，企业的目标是规模经济，就是要做大做强，每一个企业都想成为世界500强。 工业经济下最大的特点是标准化制造，提升工业效率的途径主要是生产制造，企业实现变革都采用信息化手段，主要产品是ERP。

今天的服务经济时代，特点是大规模个性化。菲利普·科特勒提出的营销3.0的核心是企业和品牌，即与用户紧密连接和互动，如何连接B端和C端，成为企业在下一阶段发展的关键问题，这一阶段的转型手段是数字化，其核心是CRM。

互联网技术带来了颠覆性的改变。这是一个被移动终端、社交、大数据与云计算深度改变的营销3.0时代，互联网连接，也会产生一次效率的革命。销售易通过新型软件服务，为下个阶段传统企业经济转型提供技术支撑，帮助构建真正以客户为中心运营的新型组织，实现全价值链数字化，开启一个全新的商业时代。

由销售易主办的Engage2017将邀请500强名企大咖、知名投资人、分析师、思想领袖、行业先驱和同行共聚一堂，共同呈现移动、社交、大数据、人工智能蓬勃发展的技术生态全景，描绘SaaS发展的趋势和蓝图。