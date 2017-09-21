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销售易用户大会

Engage 2017

连接·智能·共赢

2017.9.21 北京国贸三期3层群贤宴会厅

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  • 主会场08:00-12:00
  • 分论坛一SaaS专场13:30-17:30
  • 分论坛二最佳实践专场13:30-17:30
  • 分论坛三产品与
    解决方案专场    13:30-17:30
  • 分论坛四培训专场13:30-17:30
销售易用户大会介绍

传统时代，企业的目标是规模经济，就是要做大做强，每一个企业都想成为世界500强。 工业经济下最大的特点是标准化制造，提升工业效率的途径主要是生产制造，企业实现变革都采用信息化手段，主要产品是ERP。

今天的服务经济时代，特点是大规模个性化。菲利普·科特勒提出的营销3.0的核心是企业和品牌，即与用户紧密连接和互动，如何连接B端和C端，成为企业在下一阶段发展的关键问题，这一阶段的转型手段是数字化，其核心是CRM。

互联网技术带来了颠覆性的改变。这是一个被移动终端、社交、大数据与云计算深度改变的营销3.0时代，互联网连接，也会产生一次效率的革命。销售易通过新型软件服务，为下个阶段传统企业经济转型提供技术支撑，帮助构建真正以客户为中心运营的新型组织，实现全价值链数字化，开启一个全新的商业时代。

由销售易主办的Engage2017将邀请500强名企大咖、知名投资人、分析师、思想领袖、行业先驱和同行共聚一堂，共同呈现移动、社交、大数据、人工智能蓬勃发展的技术生态全景，描绘SaaS发展的趋势和蓝图。

大会看点

新型技术

顶级专家分享最新技术和成功应用。涵盖大数据、AI、IoT、社交、移动等互联网最新技术的落地和场景应用

最佳实践

企业个性化需求的最佳业务实践是什么？客户成功经验分享、行业应用的实战应有尽有

销售易产品路线图

结合丰富的业务场景，从财富理财、工业制造、医疗、高科技等多种行业解决方案、合作实例，到各大产品线，全面介绍销售易最新产品功能

动手培训

与销售易产品技术团队面对面，解决使用销售易产品过程中存在的问题

销售易用户大会议程

AM

08:00-09:15    签到注册；展区互动

09:15-09:30    开场视频+表演

09:30-12:00    主题：连接 智能 共赢

12:00-13:30     午宴

PM

13:30-17:30    分论坛一：SaaS专场

13:30-17:30    分论坛二：最佳实践专场

13:30-17:30    分论坛三：产品与解决方案专场

13:30-17:30    分论坛四：培训专场

19:30-21:00    Engage音乐之夜

  • 大会介绍
  • 大会看点
  • 大会议程
大会介绍

传统时代，企业的目标是规模经济，就是要做大做强，每一个企业都想成为世界500强。 工业经济下最大的特点是标准化制造，提升工业效率的途径主要是生产制造，企业实现变革都采用信息化手段，主要产品是ERP。

今天的服务经济时代，特点是大规模个性化。菲利普·科特勒提出的营销3.0的核心是企业和品牌，即与用户紧密连接和互动，如何连接B端和C端，成为企业在下一阶段发展的关键问题，这一阶段的转型手段是数字化，其核心是CRM。

互联网技术带来了颠覆性的改变。这是一个被移动终端、社交、大数据与云计算深度改变的营销3.0时代，互联网连接，也会产生一次效率的革命。销售易通过新型软件服务，为下个阶段传统企业经济转型提供技术支撑，帮助构建真正以客户为中心运营的新型组织，实现全价值链数字化，开启一个全新的商业时代。

由销售易主办的Engage2017将邀请500强名企大咖、知名投资人、分析师、思想领袖、行业先驱和同行共聚一堂，共同呈现移动、社交、大数据、人工智能蓬勃发展的技术生态全景，描绘SaaS发展的趋势和蓝图。

大会看点

新型技术

顶级专家分享最新技术和成功应用。涵盖大数据、AI、IoT、社交、移动等互联网最新技术的落地和场景应用

新型技术

最佳实践

企业个性化需求的最佳业务实践是什么？客户成功经验分享、行业应用的实战应有尽有

最佳实践

销售易产品路线图

结合丰富的业务场景，从财富理财、工业制造、医疗、高科技等多种行业解决方案、合作实例，到各大产品线，全面介绍销售易最新产品功能

销售易产品路线图

动手培训

与销售易产品技术团队面对面，解决使用销售易产品过程中存在的问题

动手培训
大会议程

AM

08:00-09:15    签到注册；展区互动

09:15-09:30    开场视频+表演

09:30-12:00    主题：连接 智能 共赢

12:00-13:30     午宴

PM

13:30-17:30    分论坛一：SaaS专场

13:30-17:30    分论坛二：最佳实践专场

13:30-17:30    分论坛三：产品与解决方案专场

13:30-17:30    分论坛四：培训专场

19:30-21:00    Engage音乐之夜

销售易用户大会大咖约“会”
周逵 红杉资本合伙人

周逵 红杉资本合伙人

李美美 分众信息技术总经理

李美美 分众信息技术总经理
史建华 天士力医药CIO

史建华 天士力医药CIO
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销售易用户大会演讲嘉宾
周逵 红杉资本合伙人

周逵

红杉资本合伙人

史彦泽 销售易创始人&CEO

史彦泽

销售易创始人&CEO

Olive Huang Gartner公司研究副总裁

Olive Huang

Gartner公司研究副总裁

李美美 分众传媒CIO

李美美

分众传媒CIO

纪伟国 北森云计算股份有限公司CEO

纪伟国

北森云计算股份有限公司CEO

邓翔 销售易联合创始人

邓翔

销售易联合创始人

张溪梦 GrowingIO 创始人兼CEO

张溪梦

GrowingIO 创始人兼CEO

贺祥龙 UCloud副总裁&互联网事业部总经理

贺祥龙

UCloud副总裁&互联网事业部总经理

杨锐 华润双鹤药业股份有限公司信息管理部总经理

杨锐

华润双鹤药业股份有限公司信息管理部总经理

万涛 31会议CEO 联合创始人

万涛

31会议CEO 联合创始人

任艳 上海朝阳永续营销副总经理

任艳

上海朝阳永续营销副总经理

何君建 卓宝科技股份有限公司副总裁

何君建

卓宝科技股份有限公司副总裁

崔超 kuickdeal CEO

崔超

kuickdeal CEO

赵宇辰 销售易首席数据科学家

赵宇辰

销售易首席数据科学家

高建彬 销售易产品部和客户服务部高级副总裁

高建彬

销售易产品部和客户服务部高级副总裁

叶晖 销售易高级研发副总裁

叶晖

销售易高级研发副总裁

周逵 红杉资本合伙人

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红杉资本合伙人

史彦泽 销售易创始人&CEO

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销售易创始人&CEO

Olive Huang Gartner公司研究副总裁

Olive Huang

Gartner公司研究副总裁

李美美 分众传媒CIO

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分众传媒CIO

纪伟国 北森云计算股份有限公司CEO

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邓翔 销售易联合创始人

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销售易联合创始人

张溪梦 GrowingIO 创始人兼CEO

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GrowingIO 创始人兼CEO

贺祥龙 UCloud副总裁&互联网事业部总经理

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UCloud副总裁&互联网事业部总经理

杨锐 华润双鹤药业股份有限公司信息管理部总经理

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华润双鹤药业股份有限公司信息管理部总经理

万涛 31会议CEO 联合创始人

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31会议CEO 联合创始人

任艳 上海朝阳永续营销副总经理

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何君建 卓宝科技股份有限公司副总裁

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卓宝科技股份有限公司副总裁

崔超 kuickdeal CEO

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kuickdeal CEO

赵宇辰 销售易首席数据科学家

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销售易首席数据科学家

高建彬 销售易产品部和客户服务部高级副总裁

高建彬

销售易产品部和客户服务部高级副总裁

叶晖 销售易高级研发副总裁

叶晖

销售易高级研发副总裁

销售易用户大会现场图集
  • 连接 智能 共赢-Engage 2017销售易用户大会-现场图片
  • 连接 智能 共赢-Engage 2017销售易用户大会-现场图片
  • 连接 智能 共赢-Engage 2017销售易用户大会-现场图片
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