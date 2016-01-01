【IT最大声8.19】亚马逊CTO沃纳·威格尔：未来几年，科技领域要关注的趋势有两点

“由于机器人和人工智能的使用，到2030年，现有工作中的三分之一将会受到自动化的影响。”
——毕马威最近同招聘企业Harvey Nash合作，对全球首席信息官进行调查，调查发现几乎有三分之二的首席信息官们正在投资或计划投资数字化劳动力，广泛地涉及机器人、自动化和人工智能。调查还显示，数字化领导者们投资的数字化劳动力比例是投资其他高管的四倍。
“微软正在洽谈购买Cycle Computing事宜，涉及的金额不详。”
——Cycle Computing主打开发用于协调Azure、Amazon和Google云计算工作负载的软件。微软8月15日宣布了这项交易。此举是微软为了使客户能在公有云中使用高性能计算和其他“大计算”功能。
Azure公司副总裁Jason Zander在关于收购Cycle Computing的博客文章里是这样说的：“客户在不断寻找更快、更有效的方式来运行自己的工作负载，Cycle Computing在大规模扩展应用程序方面拥有深度和专业知识，因而他们非常适合加入我们的微软团队，他们的技术将进一步加强我们对Linux HPC工作负载的支持工作，并可以
“Instagram比Facebook和Twitter吸引了更多的网络不良攻击行为，不过该公司使用了机器学习算法来消除平台上言语的攻击行为。 ”
——为了解决网络暴力问题，Instagram最近宣布了一项新战略：集成机器学习算法来检测和阻止其平台上的潜在暴力行为。该公司的首席执行官兼联合创始人Kevin Systrom在一篇博文中表示，这项研究的目的是为了在Instagram上建立一个友善、包容的社区。
Instagram正在使用DeepText机器学习算法来尝试解决网络暴力问题。在2016年6月，Facebook的工程师们推出了DeepText，它作为基于深度学习的文本理解引擎，以近乎人类的准确度，每秒可以理解数千个帖子的文本内容，同时还能实现上下文联想功能。
通过深度学习，
“麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室的一个研究人员团队开发了一种名为Pensieve的人工智能，可以使缓慢或模糊的网络视频成为过去。”
——流媒体视频内容近年来一直在跨越式发展，但不幸的是它的带宽要求也呈现出跨越式的跃升。为了克服这个挑战，像YouTube或Netflix这样的视频平台使用了将视频分成更容易处理的块的算法。如果他们的系统检测到您的互联网速度减慢，下一个视频片段将以较低的分辨率播放，用这种方式努力追上播放进度。
该系统背后的思路是确保顺畅的视频播放，但有时即使是质量下降，视频仍然会暂停几秒钟，因为它试图缓冲下一个块。这是因为算法并不总是准确地预测下一个块应该使用什么分辨率。
这正是Pensieve的用武之地。麻省理工学
“未来几年，我认为数据变得越来越重要，我们要关注新的数据源。任何公司都应该是基于数据，由数据驱动进行优化，只有这样才能够有竞争力。此外，安全绝对是最为重要的，没有所谓百分之百的安全。我们必须在安全方面有不断的投资、不断的创新。”
——在接受至顶网独家专访时，亚马逊CTO沃纳·威格尔针对未来几年，科技领域即将发生的趋势变化谈到了自己的看法。此外，他的观点还包括：数字化转型对于一家企业绝不是锦上添花，而是唯一出路；对于传统企业来说，数字化转型需要企业文化、人与技术的合并；数字化转型绝对不要采取大爆炸的方式，应该是日积月累，采取迭代的方式；企业数字化应该采取云为先的战略……