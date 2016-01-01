【IT最大声7.28】听说，好多公司公布了第二季度财报？

“瞻博网络（Juniper Networks）发布了业绩报告，收入为13亿美元（所有数字均为GAAP），净收入为1.798亿美元，与2016年第二季度比增长28％。”
——交换机是Juniper第二季度的主要动力，同比增长32％（2.76亿美元），抵消了毫无增长的路由部分（5.72亿美元）。服务业务同比增长9％，达3.92亿美元，但安全同比下降12％（6900万美元）。
Juniper的业绩报告称，云计算业务蓬勃发展，同比增长32%，达3.8亿美元，确实是件好事，皆因电信业务垂直市场下滑了2%，至5.62亿美元。JuniperCFO的评论给出的解释称，电信业务（特别是有线业务）购买的路由器越来越少了。
“希捷在截止于6月30日的2017财年第四季度的收入下滑9.1%。收益未达预期，股价下跌15%至33.4美元。2017全财年的收入为108亿美元，相比去年的112亿美元减少了3.6%。全年净收益为7.72亿美元，相比去年的2.48亿美元增加了211%。今年整体看成本和产品都得到了更严格的控制。”
——希捷公司首席执行官Luczo向华尔街表示：“本财年的业绩结果反映了我们存储产品组合的利润和业务运营都有改善。尽管短期的技术发展动态反映了存储行业的需求不断变化，但是长期我们会看到存储需求整体上是增长的，这主要是受到了新技术、新行业、成长业务推动着数据的不断增加。”
“亚马逊发布了截至6月30日的2017财年第二季度财报。根据财报显示，2017财年第二季度亚马逊AWS云计算部门净营收为41.00亿美元，比去年同期的28.86亿美元增长42%；运营利润为9.16亿美元，去年同期为运营利润7.18亿美元。”
——亚马逊创始人兼CEO杰夫·贝索斯表示：“我们的团队仍然专注于消费者。AWS云计算推出了超过400个重要功能和服务，利用AWS数据库迁移服务（AWS Database Migration Service）转移了逾7000个数据库。”
“梅格·惠特曼（Meg Whitman）辞去惠普公司董事会主席一职，就此切掉了与惠普公司的最后联系。”
——仍是惠普企业CEO的惠特曼表示，她辞去了惠普公司董事会主席的职务，并将惠普公司控制权移交给Chip Bergh，即时生效。惠特曼在一份声明中表示，“惠普公司现在已经是一家独立了近两年的公司，我对自己帮助惠普公司开启了良好的开端感到自豪。”
两家公司分拆全部完成后，惠普企业和惠普公司各自独立运行，惠特曼不再任职惠普公司董事会是有一些战略因素的，最显着的一个因素是惠普公司希望考虑与惠普企业的直接竞争对手合作的可能性，惠普企业亦然。彻底割掉与旧公司的联系对惠特曼和惠普公司来说都是十分合情合理的。
坊间亦有传言称惠特曼离开惠
“根据IDC更新的全球中小企业支出半年度指南显示，2017年中小企业整体IT支出将达到5680亿美元，到2021年将增加1000多亿美元达到6760亿美元多，5年复合年增长率为4.5%。”
——IDC中小企业研究副总裁Ray Boggs表示：“中小企业IT支出增长会比地区GDP增幅略高2个百分点。但是在这个缓慢增长的浪潮之下，是加快发展的步伐，反映了中小企业正在改变购买技术和部署技术的方式。”
Boggs指出，中小企业，特别是规模较小的企业，有提升性能的迫切需求，他们正在寻求着以有意义的方式协调资源。对于很多人来说，这将是迈向数字化转型迈出的重要一步。
“根据IDC最新的全球公有云服务半年度追踪报告，不包括日本在内的亚太地区（APeJ）市场公有云服务（PCS）在2017年预计规模将突破100亿美元。基础设施即服务（IaaS）将推动PCS市场的增长，并将促使IaaS支出在2017年上半年首次赶超软件即服务（SaaS）支出。”
——IDC洪亚太区服务研究团队高级市场分析师Liew Siew Choon表示：“数字化转型正在推动着多云和混合IT环境，让企业创建更加敏捷和更具成本效益的IT环境。甚至像银行和金融这样受监管的行业都在非核心功能方面使用SaaS，在应用开发和测试中使用PaaS，在工作负载测试运行和测试新服务产品方面使用IaaS。”
“随着企业为不
“根据市场调研公司IC Insights的数据，2017年上半年有十几笔交易的总金额仅为14亿美元，低于2016年上半年的46亿美元，以及2015年上半年的726亿美元。”
——有超过2年多时间一直主导半导体行业的各种兼并和收购活动热情高涨，但是到了2017年上半年却冷却下来，因为缺乏所谓的“大型交易”让交易总额降低下来。
IC Insights高级研究分析师Rob Lineback在接受采访时表示，多种因素结合起来让2017年上半年的并购步伐放缓，其中包括更加严格的监管审查，那些做了大型收购的企业还是消化他们已经收购的公司，未来短期内应该不会触发更多收购了。
Lineback表示：“全球各地的政府正在多次审查这些交
“AMD公司今年第二季度营收为12.2亿美元，较2016年同季度提升24%。含部分成本因素（例如股票回报）的总收入则为4900万美元，远好于上年第二季度的600万美元亏损。”
——得益于英特尔x86处理器直接竞争对手Ryzen产品线的成功以及新一代数据中心Epyc系列芯片的良好风评，AMD公司拿出了令人满意的第二季度运营表现。
Moor Insights & Strategy公司总裁兼首席分析师Patrick Moorhead指出，“AMD公司的前景非常可观，这是因为目前的销售额还不包括Epyc服务器芯片的贡献，新推出的Radeon Vega在销量上还没有开始发力，而Ryzen的笔记本销售额也未被纳入其中。”