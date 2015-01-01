新一轮科技革命兴起，县域经济正转向以创新和绿色驱动发展

7月13日，“2017中国百强县创新发展论坛”在北京举行。论坛上，由赛迪县域经济研究中心编写的《2017年中国县域经济百强白皮书》（以下简称“《白皮书》”）首次对外公开，并发布了“赛迪百强榜-县域经济100强(2017)”。

至顶网CIO与应用频道 07月14日 北京消息： “郡县治，天下安”。县域经济是国民经济的重要组成部分，是区域发展的基石，是全面建成小康社会的主战场。随着我国经济步入增速换挡、结构调整、动力转换的新常态，县域经济发展亟需树立新观念、开辟新路径、培育新动能。

7月13日，“2017中国百强县创新发展论坛”在北京举行。论坛上，由赛迪县域经济研究中心编写的《2017年中国县域经济百强白皮书》（以下简称“《白皮书》”）首次对外公开，并发布了“赛迪百强榜-县域经济100强(2017)”。

转向以创新驱动的发展模式

中国电子信息产业发展研究院副院长刘文强指出，目前县域经济发展不平衡，东部地区县域经济整体发展水平高于中西部的地区。在产业结构方面，县域产业发展整体上仍以二产为主。其中百强县实力突出，城镇居民人民可支配收入，农村居民人均可支配收入等指标，高于全国的平均水平。

随着我国经济步入增速换档、结构调整、动力转换的新常态，县域经济的发展也出现了一些新的发展趋势。首先新技术、新产业、新模式、新业态的出现，将为县域经济转型升级带来新的路径。同时，随着新一轮的科技革命和产业变革的到来，县域产业发展模式、招商模式等也将出现新的变化。

“世界范围内，中国的双创进行的比较好。创新已然成为中国新的增长引擎，重构了中国的商业生态环境，创新使中国的经济仍然在超车道上。虽然我们的传统要素增长放缓，但是创新不仅没有放缓，反而迅速发展。显著的特点就是原来中国制造低端过剩、高端不足，现在由于创新的加强，国内制造业迅速向高科技进军。”

国际欧亚科学院院士，中国科技体制改革研究会理事长张景安谈到，以前都是美国制裁中国，而现如今全世界在某些领域已经呈现“抄中国技术”的趋势。对此，张景安举了四个方面的例子来说明。

1.中国独角兽企业异军突起。2016年中国独角兽企业高速增长，由2015年的70家逐步增长到了2016年131家。最近有调查又公布中国独角兽企业已经增至141家，达世界之最。

2.中国的基础设施和中国制造业产业的创新发展相当快，而且在世界上具有比较的优势，不仅建设设计施工能力强，且规模大。

3.归雁经济异军突起。农村归雁经济突起，大量外出打工、求学的人开始回乡办企业，形成一股新的浩浩荡荡的返乡创业大潮，并成为新的创新的力量。

4.小城镇异军突起。在现代化、先进的科学技术，以及先进文化等方面，小城镇发展非常迅速。

《2017年中国县域经济百强白皮书》首次发布

与此同时，论坛上《2017年中国县域经济百强白皮书》对外发布。《白皮书》主要研究了截至2017年6月，全国（不包括港澳台）除市辖区以外的1897个县级行政区划（包含366个县级市、1360个县、117个自治县、49个旗、3个自治旗，1个林区、1个特区）的经济实力、增长潜力、富裕程度、绿色发展等方面的情况，所用指标均来自全国、省区市、县域相关统计年鉴、公报和政府工作报告等。

《白皮书》指出，我国各区域县域经济的发展极不平衡，总体呈“东多西少、强省强县”的分布格局。百强县中，东部地区占76席，中部地区15席、西部地区8席，东北地区仅占1席。

百强县人均GDP高达9.7万元，进入到工业化后期。百强县富裕程度高，城镇居民人均可支配收入39165元，比全国平均水平（33616元）高出16.5%；消费能力也强，人均社会消费品零售总额为3.1万元，比全国平均水平（2.4万元）高出29%。

此外，2016年百强县的固定资产投资总额达5.4万亿元，占地区生产总值的65.4%，远低于全国平均水平（81.5%）,表明百强县正逐步摆脱投资依赖，向消费、服务为主的经济结构转变。

同时《白皮书》预测，伴随东部地区产业向中西部转移、中心城市制造业向周边转移，百强县发展正从以乡镇工业为主要内容的点状经济、以园区工业为主的块状经济向融入都市圈或城市群的网状经济跃迁，以新技术、新产业、新模式、新业态“四新经济”正成为百强县转型升级的重要路径。