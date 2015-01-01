白鹭引擎3D版本内测 首推真3D网游引领H5游戏品质

至顶网CIO与应用频道 07月14日 北京消息：7月12日，H5移动技术服务商白鹭时代正式发布白鹭引擎3D（Egret Engine 3D）引擎产品，并于即日起开放内测邀请。白鹭引擎3D引擎率先支持 WebAssembly 技术，拥有强大的 3D 编辑器系统，完美支持 Unity 工作流导出，卓越性能和小巧包体满足H5 3D游戏在PC、APP、H5 三端齐发。同时借助白鹭引擎3D开发的首款H5 3D大作《决战冰风谷》也即将于7月13日霸气开测。

组件式架构，工具赋能H5 3D大作开发

白鹭引擎3D不但具有主流 H5 3D 游戏所需求的全部功能，而且白鹭引擎3D率先使用了组件式的架构，白鹭引擎3D 提供了强大的 H5 3D 编辑器功能，完美赋能开发者随心所欲实现H5 3D大作开发。

强大功能特性，随心所欲实现游戏创作

白鹭引擎3D支持 GPU 骨骼动画、高级灯光烘焙、可编程渲染管线、泛光、环境光效果、高级纹理、基于Web Audio音频引擎和完善的实时通信网络模块，以及大型网络游戏必须的延迟渲染技术。除此以外 白鹭引擎3D还支持全功能后期特效处理，包括后期材质、抗锯齿、融合、景深等功能。

此外，白鹭引擎3D引擎程序提供了多个独具特色功能，独有的交互式特效编辑器，产品所有特效由json脚本写成，在对项目修改后可以及时预览效果，实现基于时间轴进行特效播放和控制。在路径编辑面板里，不仅能够自由增删节点，在任意拖动摆放生成路径后，特效动画即可沿路径运。

颠覆指尖体验，首款真3D魔幻H5游戏启测

白鹭官方对外宣布，7月13日首款基于白鹭引擎3D开发的真3D游戏《决战冰风谷》正式开测。《决战冰风谷》游戏中展现出了光影、遮罩、烘培、QTE系统等3D高级功能，在游戏操作交互过程中，声效、角色动作、技能特效、场景动态元素极致呈现，视觉体验堪称震撼。借助于白鹭引擎3D强大的性能支撑以及完善的H5 3D 工作流，可以预见《决战冰风谷》将会成为 H5 3D 领域里一个标志性的作品。

《决战冰风谷》是一款3D角色扮演类挂机游戏，游戏拥有丰富的关卡副本，独创自由战斗机制，百种种神兵利器炫酷神翼系统和坐骑系统，让玩家在指尖世界充分体验超强战斗体感。

相信随着白鹭引擎3D引擎的推出，3D化、精品化、重度化游戏的开发将迎来全面进化。

白鹭引擎3D即日起开放内测邀请，想要优先体验的公司请访白鹭引擎3D网https://egret.com/products/engine3D.html获取内测资格。