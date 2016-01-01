【IT最大声6.10】中国或将于2018年在晶圆代工支出领域位列世界第二

"根据IDC全球服务器市场季度追踪报告，2017年第一季度全球服务器市场的厂商收入同比下滑4.6%。整个服务器市场的增长继续放缓，大多数超大规模服务提供商都在等待今年第二季度部署英特尔新的Skylake处理器。高端服务器销售继续拖累整体市场表现，同时这个市场也受到了DRAM定价问题的负面影响。2017年第一季度全球服务器出货量同比增加1.4%达到221万台。有一家客户占到了第一季度服务器出货量的10%以上。"
——IDC计算平台研究总监Kuba Stolarski表示：“服务器市场仍在试图寻求增长。因为该市场正在为切换到英特尔的Skylake做准备，所以我们可能会看到未来工作负
"微软正在收购网络安全供应商Hexadite，收购金额没有披露。"
——Hexadite成立于2014年，由以色列国防部（IDF）情报部门的退伍军人组成。 Hexadite总部位于波士顿，并在以色列特拉维夫设有研发中心。Hexadite的自动事件响应解决方案（Automated Incident Response Solution ，AIRS）旨在调查警报并修复威胁，采用无需人工干预的自动化模式或半自动模式。微软的官员表示，他们计划使用Hexadite的技术来补充该公司针对Windows 10企业用
"HPE近期宣布推出第10代ProLiant服务器，具有更好的安全性和更多的永久性内存和可管理性，与戴尔一样，HPE并没有对英特尔即将推出的Skylake服务器CPU提及太多内容。"
——相反，HPE专注于新的安全特性，TB级的永久性内存，付费即用的业务模式，以及更好的可管理性。
这个安全特性是在固件层面的，iLO（integrated Lights Out）来自定制的HPE芯片和iLO固件。目标是防止固件攻击，防止服务器执行受损固件代码。HPE表示，iLO芯片中有不可更改的指纹，防止服务器启动除非固件与指纹匹配。
HPE称之为“芯片信任之源”保护，包括加密和违规检测技术，HPE供应链安全性和HPE Pointnext安全评
"根据IDC全球WLAN季度追踪报告，2017年第一季消费级和企业级无线局域网（WLAN）总体市场同比减少0.8%至21.5亿美元，其中企业市场同比增长4.4%达到12.4亿美元。与2016年第一季度8.6%的显著增幅相比，2017年第一季度企业WLAN增长幅度较小。不过，对于网络升级、数字转型项目、Wave 2 802.11ac的逐渐成熟，这些都是2017年强劲增长的积极指标。"
——IDC网络基础设施高级研究分析师Nolan Greene表示：“2017年的软启动意味着企业WLAN市场未来存在着不确定性。虽然数字转型项目和规划升级将在2017年下半年持续进行，但是对经济的担忧和某些细分领域的地缘政治风险将会阻碍2017年的增长。”
从地域角度来看，2017年第
“根据全球芯片设备行业协会SEMI的估算，中国在晶圆代工厂领域的整体支出（包括建筑与设备）将增长54%，即由2016年全年的35亿美元增长至2017年的54亿美元。而到2018年，SEMI方面预计这一数字将进一步增长至86亿美元。”
——SEMI在报告中提到，如此可观的支出预期主要受到少数主流企业以及众多中国初创企业巨额预算的推动。
中国方面的消费主力厂商包括Hua Li Microelectronics、Semiconductor Manufacturing International Corp.（简称SMIC）以及Yangtze Memory Technology、Fujian Jin Hua Semiconductor、Tsinghua Unigroup、Tacom