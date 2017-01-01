【IT最大声5.14】勒索软件再次降临 教育网为什么成为重灾区

“NVIDIA发布季度业绩报告 净利润大涨144％。NVIDIA指出，由于旗下任天堂交换机控制台窗持续推向市场，旗下的Tegra部在未来数月将录得增长。与去年的同一季度相比，Tegra SoC业务的整体收入上涨了108％，其中包括交换芯片。”
——NVIDIA首席执行官Jensen Huang表示，NVIDIA的GPU深度学习平台是研究人员、互联网巨头和初创公司重新发明未来的首选工具。“我们的数据中心GPU计算业务翻了几乎三倍，许多计算机科学家正在开展深入学习研究。一个又一个的行业正在GPU深度学习和AI的巨大威力里惊醒过来，深度学习和AI是我们这个时代最重要的技术力量。
“面临严重财务困境的东芝公司已经向西部数据发出严正声明，要求后者停止对其存储器业务出售活动的遏制与干预。之所以与西部数据有所关联，是因为东芝旗下存储器业务中的闪存代工设施有部分股权由西部数据公司CEO Steve Milligan所掌握。 ”
——作为一家日本巨头级企业集团，东芝公司在美国设立的核电站建设子公司西屋电气（Westinghouse Electric）遭遇到极为严重的亏损状况，而由此在财务层面上造成的恶劣影响导致整个集团陷入危机。目前西屋电气公司已经申请破产。
这一奇怪的纠纷标志着东芝与西部数据之间的关系几乎完全崩溃。西部数据所提供的竞标价显然无法满足东芝公司对于资金的需
“Rackspace和戴尔EMC星期一在波士顿召开的OpenStack峰会上宣布，两家公司正在合作提供私有云即服务解决方案。”
——据Rackspace说，此举仅为Rackspace与戴尔EMC扩大合作伙伴关系的第一步，此举旨在令各种机构可以更容易地开始使用公共云。Rackspace与戴尔EMC的合作伙伴关系意味着客户可以将Rackspace的OpenStack私有云解决方案与戴尔EMC的计算和存储硬件结合在一起。两家公司一开始时将为VMAX Hybrid、VMAX All Flash和Dell服务器提供支持，然后将添加戴尔EMC ScaleIO。
至于此举是否合乎时宜则存在不同的看法，有分析人士表示，私有云的企业采用仍处于
“思科本周四宣布计划以1.25亿美元收购高级人工智能（AI）初创公司MindMeld，这也是网络巨头本月的第二笔收购。”
——思科公司物联网及应用群组高级副总裁Rowan Trollope在声明中表示：“AI将主导未来的工作场所。这次收购是让这种工作场所变成现实迈出的重要一步。将MindMeld融入思科Spark平台，将改变用户在Cisco Sparc Spaces、Cisco Spark Meetings和Cisco Spark Care中交互的方式。”
“据安天安全研究与应急处理中心分析，北京时间2017年5月12日20时左右，勒索软件开始大范围扩散，我国大量行业企业内网大规模感染，教育网受损严重，攻击造成了教学系统瘫痪，甚至包括校园一卡通系统。360发布消息，五个小时内，影响覆盖美国、俄罗斯、整个欧洲等100多个国家，国内多个高校校内网、大型企业内网和政府机构专网中招，被勒索支付高额赎金才能解密恢复文件，对重要数据造成严重损失。”
——由于以前国内多次爆发利用445端口传播的蠕虫，部分运营商在主干网络上封禁了445端口，但是教育网及大量企业内网并没有此限制而且并未及时安装补丁，仍然存在大量暴露445端口且存在漏洞的电脑，导致目前蠕虫的泛滥。这也是为什么教育网成为此次勒索软件感染重灾区的原因。