到2020年前将有超过90%的企业部署混合云，Teradata在推出Teradata Everywhere实现Teradata数据库在任何平台实现交付后，现在又发布基础设施软件的云兼容授权，提供许可的可移植性、基于订阅的许可模式可以支持不同的部署选择。
现如今企业正面临着越来越多的数据分析趋势，其中物联网的需求最为明显，相较之前只有制造业会产生大量物联网数据，现在各行各业都在受到物联网的影响，预计未来物联网将达到百亿甚至万亿的市场，这也将成为Teradata的新型增长点。
在过去的短短几年，大数据浪潮的迅猛发展带来了巨大的红利，使得整个行业的发展突飞猛进，而企业也享受到了数据分析带来的前所未有的业务价值。
伴随着技术和市场需求的演进，更多的新趋势正在迸发。在万物互联的时代，通过分析海量的物联网数据，将带来互联万物的智能化，使得整个世界具有自我感知、实时预测和无缝协作的能力；随着人工智能技术的快速兴起，提升了数据分析决策流程中的自动化程度，也将进一步完善自助式分析服务的体验；而云计算和大数据技术的融合，将为企业带来更加便捷的数据分析基础设施，为企业在任意位置提供无边界的分析能力。更重要的是，随着大数据技术对业务和商业模式的巨大影响，更多企业正在通过数据分析新引擎，成就未来业务发展的新高度。
金融、证券
医疗、电子商务、通讯
通讯
航空、零售、物流、汽车
金融、证券
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通讯
航空、零售、物流、汽车
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|演讲嘉宾
|08:00-08:30
|签到
|08:30-08:35
|欢迎致辞
|
辛儿伦
大中华区首席执行官
Teradata 天睿公司
|08:35-08:50
|Teradata 高管对话: 数据分析 卓越业务
|
Peter Mikkelsen
国际集团执行副总裁
Teradata 天睿公司
|08:50-09:20
|新数字时代的企业生存法则
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Mikael Bisgaard-Bohr
国际集团业务拓展副总裁
Teradata 天睿公司
|09:20-09:50
|Teradata 最新技术战略
|
Chris Twogood
产品及解决方案营销副总裁
Teradata 天睿公司
|09:50-10:30
|数据产品化转型创造业务价值
|
李璠
信息科技部总经理
光大银行
|10:30-11:10
|新零售、新战略、新架构，最终实现虚实整合和智能终极
|
张起华
幕僚长兼信息长
顶新国际集团便利、餐饮连锁事业
|11:10-11:50
|DT 新生态迎接新机遇
|
汤劲松 博士
大数据中心主任和信息技术部副总经理
中国移动通信集团浙江有限公司
|11:50-12:30
|大数据时代里如何实现创新
|
Stephen Brobst（宝立明）
首席技术官
Teradata 天睿公司
|12:25-13:30
|午餐及展览
|时间
|主题
|演讲嘉宾
|13:30-14:10
|金融行业业务分析及咨询案例分享
|
刘静如
大中华区业务分析及咨询总监
和
Vince Leat（乐文思）
全球国际集团行业资深顾问
Teradata 天睿公司
|14:10-14:50
|敏捷大数据实践
|
朱志
厦门开发中心技术管理处
中国建设银行
|14:50-15:30
|数据协奏：采用大数据所需的启动器
|
Roberto Monachino
首席数据官
意大利裕信银行
|15:30-16:00
|休息及展览
|16:00-16:40
|大数据驱动的零售客户经营管理体系建设与实践
|
袁东宁
零售银行部客户服务管理处副处长
中信银行总行
|16:40-17:20
|申万宏源 大数据分析平台以及最佳应用实践
|
石宏飞
数据中心高级经理
申万宏源证券有限公司
|17:20-18:00
|跨越传统，走入数字新金融智能
|
刘维政
副总裁
富国银行
|18:00-18:30
|休息及展览
|18:30-21:00
|答谢晚宴
|时间
|主题
|演讲嘉宾
|13:30-14:10
|
御 数据分析
享 业务成就
|
白桦
大中华区业务分析及咨询总经理
Teradata 天睿公司
|14:10-14:50
|超越距离：获取医疗保健服务的地理空间应用
|
Brandon Cosley 博士
生物统计学研究科学家
田纳西州蓝十字蓝盾组织
|14:50-15:30
|将人工智能带入企业的旅程
|
Patrick Deglon 博士
高级分析副总裁
Teradata 天睿公司
|15:30-16:00
|休息及展览
|16:00-16:40
|数据及分析技术的五大趋势
|
Rado Kotorov 博士
全球副总裁及首席创新官
Information Builders
|16:40-17:20
|MTS公司的大数据：失败经历、教训以及成功案例
|
Leonid Tkachenko
战略市场总监
俄罗斯移动通讯系统公司（MTS）
|17:20-18:00
|布署云方案注意事项-导航走向云之路
|
Marc Clark
云战略和宣传总监
Teradata 天睿公司
|18:00-18:30
|休息及展览
|18:30-21:00
|答谢晚宴
|时间
|主题
|演讲嘉宾
|13:30-14:10
|Teradata 最新专业服务解决方案
|
王若颖
华东区业务咨询总监
Teradata 天睿公司
|14:10-14:50
|高级分析：大公司面临的关键挑战以及应对方式
|
Michael Weichert 博士
大数据及高级分析技术主管
沃达丰德国公司
|14:50-15:30
|精益求精：威尔逊公司利用正确的分析工具优化客户生命周期
|
Emmanuel Collet
分析总监
Verizon Wireless 威尔逊电信公司
|15:30-16:00
|休息及展览
|16:00-16:40
|物联网在路上
|
胡建强
业务支撑系统部经营分析支撑室经理
中国移动通信集团山西有限公司
|16:40-17:20
|沃达丰荷兰公司的 BI 架构 – 从报告到分析
|
Bart Cloosen
商业智能经理
沃达丰 Ziggo 公司（原沃达丰荷兰公司）
|17:20-18:00
|主动式欺诈监测
|
Pawel Surmak
安全运营主管
T-Mobile 波兰公司
|18:00-18:30
|休息及展览
|18:30-21:00
|答谢晚宴
|时间
|主题
|演讲嘉宾
|13:30-14:10
|Kylo – 快速实现数据湖业务价值
|
郑天皓
Think Big 大中华区总经理
和
Maurizio Colleluori
Think Big 总数据工程师暨 Kylo 专家
Teradata 天睿公司
|14:10-14:50
|主题演讲
|
杨周龙
韵达集团副总裁
上海韵达货运有限公司
|14:50-15:30
|战略实施：向以客户为中心转型
|
Carole Elwell
营销解决方案总监
西南航空
|15:30-16:00
|休息及展览
|16:00-16:40
|国航数据中心平台与应用建设成果
|
黄芳
业务分析中心高级经理
中国国际航空股份有限公司
|16:40-17:20
|为全球客户洞察创造可做为行动依据的分析文化
|
Roy Beckelhymer
全球客户分析总监
可口可乐公司
|17:20-18:00
|DHL 快递以大数据分析支持物流处理
|
Andre Wittfoth
开发经理
DHL 公司
|18:00-18:30
|休息及展览
|18:30-21:00
|答谢晚宴
|时间
|主题
|演讲嘉宾
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辛儿伦
大中华区首席执行官
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|Teradata 高管对话: 数据分析 卓越业务
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Peter Mikkelsen
国际集团执行副总裁
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Mikael Bisgaard-Bohr
国际集团业务拓展副总裁
Teradata 天睿公司
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|Teradata 最新技术战略
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Chris Twogood
产品及解决方案营销副总裁
Teradata 天睿公司
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李璠
信息科技部总经理
光大银行
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幕僚长兼信息长
顶新国际集团便利、餐饮连锁事业
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汤劲松 博士
大数据中心主任和信息技术部副总经理
中国移动通信集团浙江有限公司
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Stephen Brobst（宝立明）
首席技术官
Teradata 天睿公司
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