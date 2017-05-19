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2017 Teradata 大数据峰会
新闻速递
Teradata创新可移植许可模式为混合云注入新动力

Teradata创新可移植许可模式为混合云注入新动力

到2020年前将有超过90%的企业部署混合云，Teradata在推出Teradata Everywhere实现Teradata数据库在任何平台实现交付后，现在又发布基础设施软件的云兼容授权，提供许可的可移植性、基于订阅的许可模式可以支持不同的部署选择。

物联网正在革各行各业数据分析的命

物联网正在革各行各业数据分析的命

现如今企业正面临着越来越多的数据分析趋势，其中物联网的需求最为明显，相较之前只有制造业会产生大量物联网数据，现在各行各业都在受到物联网的影响，预计未来物联网将达到百亿甚至万亿的市场，这也将成为Teradata的新型增长点。

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大会介绍

在过去的短短几年，大数据浪潮的迅猛发展带来了巨大的红利，使得整个行业的发展突飞猛进，而企业也享受到了数据分析带来的前所未有的业务价值。

伴随着技术和市场需求的演进，更多的新趋势正在迸发。在万物互联的时代，通过分析海量的物联网数据，将带来互联万物的智能化，使得整个世界具有自我感知、实时预测和无缝协作的能力；随着人工智能技术的快速兴起，提升了数据分析决策流程中的自动化程度，也将进一步完善自助式分析服务的体验；而云计算和大数据技术的融合，将为企业带来更加便捷的数据分析基础设施，为企业在任意位置提供无边界的分析能力。更重要的是，随着大数据技术对业务和商业模式的巨大影响，更多企业正在通过数据分析新引擎，成就未来业务发展的新高度。

演讲嘉宾
  • 主会场
  • 分会场 1

    金融、证券

  • 分会场 2

    医疗、电子商务、通讯

  • 分会场 3

    通讯

  • 分会场 4

    航空、零售、物流、汽车

辛儿伦
大中华区首席执行官
Teradata 天睿公司
Peter Mikkelsen
国际集团执行副总裁
Teradata 天睿公司
Mikael Bisgaard-Bohr
国际集团业务拓展副总裁
Teradata 天睿公司
Chris Twogood
产品及解决方案营销副总裁
Teradata 天睿公司
李璠
信息科技部总经理
光大银行
张起华
幕僚长兼资讯长
顶新国际集团便利、餐饮连锁事业
汤劲松 博士
大数据中心主任和信息技术部副总经理
中国移动通信集团浙江有限公司
Stephen Brobst（宝立明）
首席技术官
Teradata 天睿公司
刘静如
大中华区业务分析及咨询总监
Teradata 天睿公司
Vince Leat（乐文思）
全球国际集团行业资深顾问
Teradata 天睿公司
朱志
厦门开发中心技术管理处
中国建设银行
Roberto Monachino
首席数据官
意大利裕信银行
袁东宁
零售银行部客户服务管理处副处长
中信银行总行
石宏飞
数据中心高级经理
申万宏源证券有限公司
刘维政
副总裁
富国银行
白桦
大中华区业务分析及咨询总经理
Teradata 天睿公司
Brandon Cosley 博士
生物统计学研究科学家
田纳西州蓝十字蓝盾组织
Patrick Deglon 博士
高级分析副总裁
Teradata 天睿公司
Rado Kotorov 博士
全球副总裁及首席创新官
Information Builders
Leonid Tkachenko
战略市场总监
俄罗斯移动通讯系统公司（MTS）
Marc Clark
云战略和宣传总监
Teradata 天睿公司
王若颖
华东区业务咨询总监
Teradata 天睿公司
Michael Weichert 博士
大数据及高级分析技术主管
沃达丰德国公司
Emmanuel Collet
分析总监
威尔逊电信公司
胡建强
业务支撑系统部经营分析支撑室经理
中国移动通信集团山西有限公司
Bart Cloosen
商业智能经理
沃达丰 Ziggo 公司（原沃达丰荷兰公司）
Pawel Surmak
安全运营主管
T-Mobile 波兰公司
Maurizio Colleluori
Think Big 总数据工程师暨 Kylo 专家
Teradata 天睿公司
Carole Elwell
营销解决方案总监
西南航空
杨周龙
集团董事，副总裁，CIO
上海韵达货运有限公司
黄芳
业务分析中心高级经理
中国国际航空股份有限公司
Roy Beckelhymer
全球客户分析总监
可口可乐公司
Andre Wittfoth
开发经理
DHL 公司
辛儿伦
大中华区首席执行官
Teradata 天睿公司
Peter Mikkelsen
国际集团执行副总裁
Teradata 天睿公司
Mikael Bisgaard-Bohr
国际集团业务拓展副总裁
Teradata 天睿公司
Chris Twogood
产品及解决方案营销副总裁
Teradata 天睿公司
李璠
信息科技部总经理
光大银行
张起华
幕僚长兼资讯长
顶新国际集团便利、餐饮连锁事业
汤劲松 博士
大数据中心主任和信息技术部副总经理
中国移动通信集团浙江有限公司
Stephen Brobst（宝立明）
首席技术官
Teradata 天睿公司
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2017-5-19 星期五 上午 主会场大会日程
  • 主会场
  • 分会场 1

    金融、证券

  • 分会场 2

    医疗、电子商务、通讯

  • 分会场 3

    通讯

  • 分会场 4

    航空、零售、物流、汽车

时间 主题 演讲嘉宾
08:00-08:30 签到
08:30-08:35 欢迎致辞

辛儿伦

大中华区首席执行官 

Teradata 天睿公司
08:35-08:50 Teradata 高管对话: 数据分析  卓越业务

Peter Mikkelsen

国际集团执行副总裁

Teradata 天睿公司
08:50-09:20 新数字时代的企业生存法则

Mikael Bisgaard-Bohr

国际集团业务拓展副总裁

Teradata 天睿公司
09:20-09:50 Teradata 最新技术战略

Chris Twogood

产品及解决方案营销副总裁

Teradata 天睿公司
09:50-10:30 数据产品化转型创造业务价值

李璠

信息科技部总经理

光大银行
10:30-11:10 新零售、新战略、新架构，最终实现虚实整合和智能终极

张起华

幕僚长兼信息长

顶新国际集团便利、餐饮连锁事业
11:10-11:50 DT 新生态迎接新机遇

汤劲松 博士

大数据中心主任和信息技术部副总经理

中国移动通信集团浙江有限公司
11:50-12:30 大数据时代里如何实现创新

Stephen Brobst（宝立明）

首席技术官

Teradata 天睿公司
12:25-13:30 午餐及展览
时间 主题 演讲嘉宾
13:30-14:10 金融行业业务分析及咨询案例分享

刘静如

大中华区业务分析及咨询总监

Vince Leat（乐文思）

全球国际集团行业资深顾问

Teradata 天睿公司
14:10-14:50 敏捷大数据实践

朱志

厦门开发中心技术管理处

中国建设银行
14:50-15:30 数据协奏：采用大数据所需的启动器

Roberto Monachino

首席数据官

意大利裕信银行
15:30-16:00 休息及展览
16:00-16:40 大数据驱动的零售客户经营管理体系建设与实践

袁东宁

零售银行部客户服务管理处副处长

中信银行总行
16:40-17:20 申万宏源 大数据分析平台以及最佳应用实践

石宏飞

数据中心高级经理

申万宏源证券有限公司
17:20-18:00 跨越传统，走入数字新金融智能

刘维政

副总裁

富国银行
18:00-18:30 休息及展览
18:30-21:00 答谢晚宴
时间 主题 演讲嘉宾
13:30-14:10 御  数据分析  
享  业务成就

白桦

大中华区业务分析及咨询总经理

Teradata 天睿公司
14:10-14:50 超越距离：获取医疗保健服务的地理空间应用

Brandon Cosley 博士

生物统计学研究科学家

田纳西州蓝十字蓝盾组织
14:50-15:30 将人工智能带入企业的旅程

Patrick Deglon 博士

高级分析副总裁

Teradata 天睿公司
15:30-16:00 休息及展览
16:00-16:40 数据及分析技术的五大趋势

Rado Kotorov 博士

全球副总裁及首席创新官

Information Builders
16:40-17:20 MTS公司的大数据：失败经历、教训以及成功案例

Leonid Tkachenko

战略市场总监

俄罗斯移动通讯系统公司（MTS）
17:20-18:00 布署云方案注意事项-导航走向云之路

Marc Clark

云战略和宣传总监

Teradata 天睿公司
18:00-18:30 休息及展览
18:30-21:00 答谢晚宴
时间 主题 演讲嘉宾
13:30-14:10 Teradata 最新专业服务解决方案

王若颖

华东区业务咨询总监

Teradata 天睿公司
14:10-14:50 高级分析：大公司面临的关键挑战以及应对方式

Michael Weichert 博士

大数据及高级分析技术主管

沃达丰德国公司
14:50-15:30 精益求精：威尔逊公司利用正确的分析工具优化客户生命周期

Emmanuel Collet

分析总监

Verizon Wireless 威尔逊电信公司
15:30-16:00 休息及展览
16:00-16:40 物联网在路上

胡建强

业务支撑系统部经营分析支撑室经理

中国移动通信集团山西有限公司
16:40-17:20 沃达丰荷兰公司的 BI 架构 – 从报告到分析

Bart Cloosen

商业智能经理

沃达丰 Ziggo 公司（原沃达丰荷兰公司）
17:20-18:00 主动式欺诈监测

Pawel Surmak 

安全运营主管

T-Mobile 波兰公司
18:00-18:30 休息及展览
18:30-21:00 答谢晚宴
时间 主题 演讲嘉宾
13:30-14:10 Kylo – 快速实现数据湖业务价值

郑天皓

Think Big 大中华区总经理

Maurizio Colleluori

Think Big 总数据工程师暨 Kylo 专家

Teradata 天睿公司
14:10-14:50 主题演讲

杨周龙

韵达集团副总裁

上海韵达货运有限公司
14:50-15:30 战略实施：向以客户为中心转型

Carole Elwell

营销解决方案总监

西南航空
15:30-16:00 休息及展览
16:00-16:40 国航数据中心平台与应用建设成果

黄芳

业务分析中心高级经理

中国国际航空股份有限公司
16:40-17:20 为全球客户洞察创造可做为行动依据的分析文化

Roy Beckelhymer

全球客户分析总监

可口可乐公司
17:20-18:00 DHL 快递以大数据分析支持物流处理

Andre Wittfoth

开发经理

DHL 公司
18:00-18:30 休息及展览
18:30-21:00 答谢晚宴
时间 主题 演讲嘉宾
08:00-08:30 签到
08:30-08:35 欢迎致辞

辛儿伦

大中华区首席执行官 

Teradata 天睿公司
08:35-08:50 Teradata 高管对话: 数据分析  卓越业务

Peter Mikkelsen

国际集团执行副总裁

Teradata 天睿公司
08:50-09:20 新数字时代的企业生存法则

Mikael Bisgaard-Bohr

国际集团业务拓展副总裁

Teradata 天睿公司
09:20-09:50 Teradata 最新技术战略

Chris Twogood

产品及解决方案营销副总裁

Teradata 天睿公司
09:50-10:30 数据产品化转型创造业务价值

李璠

信息科技部总经理

光大银行
10:30-11:10 新零售、新战略、新架构，最终实现虚实整合和智能终极

张起华

幕僚长兼信息长

顶新国际集团便利、餐饮连锁事业
11:10-11:50 DT 新生态迎接新机遇

汤劲松 博士

大数据中心主任和信息技术部副总经理

中国移动通信集团浙江有限公司
11:50-12:30 大数据时代里如何实现创新

Stephen Brobst（宝立明）

首席技术官

Teradata 天睿公司
12:25-13:30 午餐及展览
查看全部日程 »
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