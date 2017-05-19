现如今企业正面临着越来越多的数据分析趋势，其中物联网的需求最为明显，相较之前只有制造业会产生大量物联网数据，现在各行各业都在受到物联网的影响，预计未来物联网将达到百亿甚至万亿的市场，这也将成为Teradata的新型增长点。

到2020年前将有超过90%的企业部署混合云，Teradata在推出Teradata Everywhere实现Teradata数据库在任何平台实现交付后，现在又发布基础设施软件的云兼容授权，提供许可的可移植性、基于订阅的许可模式可以支持不同的部署选择。

大会介绍

在过去的短短几年，大数据浪潮的迅猛发展带来了巨大的红利，使得整个行业的发展突飞猛进，而企业也享受到了数据分析带来的前所未有的业务价值。

伴随着技术和市场需求的演进，更多的新趋势正在迸发。在万物互联的时代，通过分析海量的物联网数据，将带来互联万物的智能化，使得整个世界具有自我感知、实时预测和无缝协作的能力；随着人工智能技术的快速兴起，提升了数据分析决策流程中的自动化程度，也将进一步完善自助式分析服务的体验；而云计算和大数据技术的融合，将为企业带来更加便捷的数据分析基础设施，为企业在任意位置提供无边界的分析能力。更重要的是，随着大数据技术对业务和商业模式的巨大影响，更多企业正在通过数据分析新引擎，成就未来业务发展的新高度。