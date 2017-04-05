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伴随着集成电路、计算机、互联网、云计算等电子信息行业持续发展，智能产业迎来快速发展期。无论是智能终端、智能硬件、智能家居、智能制造以及人工智能相关行业已经成为2016年乃至未来电子信息产业关注的焦点。
中国电子信息博览会作为中国电子信息产业权威展示平台，在全面展示中国电子信息产业前沿领域技术与应用发展成果的同时，将全力开展展会品牌及参展商技术与应用的海外推广，助力展会品牌及参展企业走出国门。
人工智能将是CITE2017展会的重要展示内容。本届博览会组委会将与深圳机器人协会及智能语音行业领军企业科大讯飞联手在深圳会展中心五号馆打造人工智能专馆。
随着电子管的发明，人类进入了电子时代。晶体管及大规模集成电路的发展，让我们有能力处理数以亿计的数据。而摩尔定律，推动着电子信息时代的发展。
从李世石在与“阿尔法GO”围棋大战中落败，再到 2016年春晚上优必选的机器人惊艳亮相，以及谷歌、百度无人车陆续上路行驶，人工智能这个名词越来越多的被人们所熟悉。
随着近几年，中国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中速增长，大量低成本的劳动力、土地、资源的发展红利已经消失，经济结构需不断优化升级，同时制造业和电子信息产业也面临了巨大的挑战。
随着近几年，中国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中速增长，大量低成本的劳动力、土地、资源的发展红利已经消失，经济结构需不断优化升级，同时制造业和电子信息产业也面临了巨大的挑战。
随着我国经济发展的模式转变，对保护环境及治理的要求越来越高，尤其是对PM2.5雾霾防治工作压力日益增大，促使各个行业开始转向节能绿色的发展方式。
伴随着电子信息产业蓬勃发展，移动互联网，智能终端、智慧家庭、等等新产品与新技术已经改变了人们的生活。不仅是是我们的生活，智能化同样也将改变着我们的交通出行方式。
众所周知，我们的生活已经全面进入了智能时代。我们通过智能手机可以解决我们日常的“衣食住行”各种需求。我们通过高性能的计算机解决我们工作中的难题，助我们迎娶白富美走向人生巅峰。智能时代为我们开启了不一样的生活，那真正点亮智能时代的又是什么呢?
从黑白电视、彩色电视，液晶电视，再从高清到现在的超清智能电视，仅从电视这一个家电类别来看，越来越多的家庭已经将智能化的产品作为自己的首选目标。
2013年，国务院出台了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，将促进信息消费作为一项既利当前又利长远、既稳增长又调结构的重要举措。信息消费主要包括三大领域：一是信息类产品;二是信息类服务;三是通过信息服务平台来促进各行各业的发展。2014年上半年，我国信息消费整体规模达1.34万亿元，同比增长20%。截至6月底，固定宽带接入用户达1.98亿户，宽带接入速度稳步提升;4G用户接近1400万户;移动宽带用户数达4.8亿户，占移动电话总数的38.5%。智能手机出货量近2亿部，占手机出货总量比重达到87%。移动数据收入和流量分别增长46.4%和52.1%。
为了充分展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业的供给侧改革，工业和信息化部联合深圳市人民政府，在认真总结举办前四届中国电子信息博览会的基础上，特举办“2017第五届中国电子信息博览会”。