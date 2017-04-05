会议简介

2013年，国务院出台了《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，将促进信息消费作为一项既利当前又利长远、既稳增长又调结构的重要举措。信息消费主要包括三大领域：一是信息类产品;二是信息类服务;三是通过信息服务平台来促进各行各业的发展。2014年上半年，我国信息消费整体规模达1.34万亿元，同比增长20%。截至6月底，固定宽带接入用户达1.98亿户，宽带接入速度稳步提升;4G用户接近1400万户;移动宽带用户数达4.8亿户，占移动电话总数的38.5%。智能手机出货量近2亿部，占手机出货总量比重达到87%。移动数据收入和流量分别增长46.4%和52.1%。

为了充分展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业的供给侧改革，工业和信息化部联合深圳市人民政府，在认真总结举办前四届中国电子信息博览会的基础上，特举办“2017第五届中国电子信息博览会”。