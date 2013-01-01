【IT最大声4.1】IDC：2017年全球安全技术支出预计突破817亿美元

“近一两年开始，Visual Studio 2017改变了我们的战略。我们现在的战略是拥抱所有开发人员，所有开发平台，支持开发人员开发任何的应用。微软的愿景是‘Any Developer,Any App,Any Platform’。Azure作为微软的一个重要平台，的确非常希望用Visual Studio 2017来对其推波助澜。”
——北京时间3月8日，微软正式对外宣布推出Visual Studio 2017。在前些天的采访中，微软开发平台事业部全球资深副总裁潘正磊指出，“放眼全球，软件愈发成为每个大公司的业务核
“Oracle最近发布了所谓的全球首款集成了公有云与私有云NAS系统的服务，希望让企业以更低成本、更轻松地将数据迁移到云中。新服务名为Cloud Converged Storage，配合最新发布的Oracle ZFS Storage Appliance。Cloud Converged Storage设计旨在让组织机构“轻松且无缝地将数据/应用迁移到云中”，避免了对外部云网关的需求。此外，这项服务帮助客户避免了支付高昂的软件和云访问许可费用，这部分费用由一些私有云厂商支付使得客户能够使用他们的基础设施平台来访问公有云。”
——Oracle认为，这种服务意味着客户不再需要应对诸如本地到云的集成、管理对安全
”百度公司正准备将硅谷内对于人工智能人才的争夺提升至新的层次。作为全球最大中文搜索引擎的所有者，百度公司于上周五公布计划在桑尼维尔开设研究机构，旨在寻求新的方法以利用神经网络并开发自动驾驶车辆软件。根据彭博社的报道，该园区所在位置距离百度目前位于硅谷的AI中心只有一英里远——后者于2013年建成，并随着一年后Ng的入驻而迎来新一轮规模扩展。目前这里拥有约200名工程师，并被百度视为自动驾驶车辆技术的重点研发区域。”
——作为规模扩张工作的一部分，这两座设施将在微软公司亚洲研究院前任部门负责人张亚勤的领导下进行。其在新角色上面临的最大
“有报道称，思科已经开发出一种新的网络操作系统，允许用户将最完善的网络功能运行在旧型号的、低成本的思科路由器和交换机上。此举有可能会颠覆思科的网络硬件业务，目前思科并不希望为非思科交换机提供自己的网络操作系统。”
——Long View System是一家位于艾伯塔省卡尔加里的思科金牌合作伙伴，该公司业务开发副总裁Kent MacDonald表示：“思科认识到他们的价值在于硬件和软件，但是客户可能有不同的硬件平台。所以能够利用思科软件方面的功能和特性，对于客户来说仍然是有吸引力的，他们可以在选择硬件平台方面有更多的灵活性。这让思科触及更大的范围，给客户更多的选择。”
思科在电子邮件形式的声明中并没
“根据IDC半年度全球安全支出指南的更新预测，全球安全相关的硬件、软件和服务收入在2017年将达到817亿美元，相比2016年增加8.2%。全球安全解决方案支出预计未来几年将有小幅加速，到2020年前实现8.7%的复合年增长率，收入将接近1050亿美元。”
——IDC客户洞察及分析项目总监Eileen Smith表示：“数字化转型的快速增长正在给全球各行各业的企业施加压力，主动投资安全以保护他们免遭已知的和未知的威胁。从全球来看，2015年到2020年预测期内，银行业、离散制造业、联邦/中央政府在安全硬件、软件和服务上的支出最多。总的来看，2017年这三大行业的支出将占到总支出的30%多。”