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“智能互联” 打破未来制造业僵局
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通过转型，改进您的业务

智能联通PLM产品生命周期

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突破性产品对于您的业务有着更大的需求。它们在工程方面有着更大的需求：例如，需要联合多学科团队，围绕当今高度集成的硬件、软件和连接系统，比以往更加密切地进行协作。此外，它们对于组织其他部分也有更大的需求：例如需要提高... 详细>>

物联网时代的服务转型

服务转型：改进您的服务
制造商如何才能在创造新收益流的同时，在这个最低生产成本似乎已经固定的全球市场中进行更为有力的竞争？要想为客户创造前所未有的价值，同时实现制造收益流的多样化，由互联技术... 详细>>
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