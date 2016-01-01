【IT最大声3.4】IDC：2016第四季度全球服务器收入下滑4.6% 企业需求持续疲软

“ARM将在未来二十年内推出1万亿块物联网芯片产品。 ”
——在本次移动世界大会（简称MWC）上，日本企业巨头软银公司CEO Masayoshi Son发布预测。此外，这位59岁的CEO同时宣称，人工计算机大脑的智商为10000，而英国人的平均智商则为100.到2040年，将有100亿台机器人组成的大军为人类服务。并且能，Son还强调称物联网将代表着移动运营商的发展方向。由于传统收入来源停滞不前，越来越多的行业从业者公开对5G技术的存在意义提出质疑，这意味着移动领域必须找到新的业务增长点。
“5G的主要特性和规定标准最后都将在今年11月的第5研究组会议上正式批准。 ”
——在巴塞罗那举办的华为数字化转型论坛上，ITU无线电通信管理局主任弗朗索瓦·兰西（Francois Rancy）在5G创新峰会上表示。在5G标准敲定之前，NTT DoCoMo和中国移动也都为其2017年期间的第二阶段5G试验草拟了计划。中国移动研究院无线技术研究所首席技术官刘光义（Liu Guangyi，音译）表示，中国电信已经计划在各地与多家公司开展5G的实地试验，
“博科在2017财年第一季度的收入为5.81亿美元，高于去年同期的5.74亿美元，但是比上个季度减少了12%。GAAP利润方面博科该季度是亏损600万美元，而去年同期是这9400万美元，上个季度是6700万美元。 ”
——博科正面临着SAN网络业务受到超融合基础设施的吞噬，同时收购博通导致的不确定性也让IP网络销售出现下滑。博科说，SAN和IP收入减少了。在SAN(光纤通道)方面，产品收入为3.07亿美元，同比减少12%，因为要面对来自可替代的存储网络技术和架构，以及客户对博科未完成的博通收购抱有不确定性。光纤通道导向器和嵌入式交换机的销售有所减少，这两项同比都减少了20%。
“当你看外部存储市场的时候，也许最好是把它看为两个市场——以磁盘为中心的外部存储市场和以闪存为中心的外部存储市场。在这两个市场中，以闪存为中心的外不存储市场正在快速增长，我们认为这个市场并没有受到HCI的冲击。以磁盘为中心的存储市场正在下滑，因为像公有云、迁移到全闪存和HCI等这样的因素。 ”
——Nimble公司首席执行官Surech Vsudevan对于如何看待外部共享存储以及HCI在提供存储产品中所扮演的角色，这么回答道。HCI确实有一些难以匹敌的能力，包括简单的安装/设置/配置、单一厂商支持、简单的
“根据IDC的全球服务器季度追踪报告，2016年第四季度全球服务器市场厂商收入同比减少4.6%至146亿美元。最近整个服务器市场增幅放缓的部分原因是超大规模数据中心增幅放缓，以及受到高端服务器下滑的拖累。此外，2015年强劲的企业更新周期使得2016年与2015年季度数据相比较造成了一定的困难。2016年第四季度全球服务器出货量同比减少3.5%至255万台。 ”
——IDC计算平台研究总监Kuba Stolarski表示：“服务器市场又遭遇了一个困难的季度，包括超大规模数据部署在内的大多数细分市场都出现下滑。一些公有云数据中心部署被延期，