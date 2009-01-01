VMplay CEO 艾奇伟：借鉴Docker思路 像投影仪一样将App投到云端

近日，记者参加了VMplay的首个媒体开放日，听CEO艾奇伟介绍这样一种服务能为企业带来怎样的价值。

ZD至顶网CIO与应用频道 02月16日 评论消息（文/孙博）：如果想试玩一款App，直接的办法是什么？打开应用商店，直接下载下来。如果想直接跳过下载这一步骤呢？

2015年底，Google在美国部分地区试点了应用串流技术——App Streaming，在没有下载任何指定的App前提下，Google用户在进行应用或网页检索过程中，也能提前试玩App，实现了免安装使用。这样一来，缩短了用户和App之间的距离，同时也为App开发商提供了及时的使用反馈。

在国内市场中，也有着这样一家通过创新的应用流模式提升App的产品体验。无需下载或安装任何插件，用户即可在页面应用云端的App，可拥有与原生App完全相同的体验。近日，记者参加了VMplay的首个媒体开放日，听CEO艾奇伟介绍这样一种服务能为企业带来怎样的价值。

VMplay CEO 艾奇伟

借鉴Docker的思路

“几年前我参加了一个Docker的大会，在讲完Docker的安全问题后，我就在考虑能否将有关Docker虚拟化的技术迁移到移动领域上面来。”在网络安全领域”泡”了近20年的艾奇伟，据他描述最初只是希望将安卓进行虚拟化后，实现企业级和个人移动设备之间的隔离，从而满足企业对于安全的需求。

后来，VMplay基于Native App（原生应用）进行开发，主要是由于无论从交互、画质还是充分利用硬件效能等角度，原生应用都有着不可替代的作用。但另一方面，原生应用最大的不足之处是需要下载到本地。“现在的人都变懒了，哪怕是从AppStore里找到应用再下载，这件事都觉得麻烦。”

所以，VMplay借鉴了Docker技术原理，运用移动虚拟化技术+云计算技术， 为开发者提供了展现App的平台。艾奇伟说，放在VMplay上面的App不用另行开发，做成什么样就是什么样。 VMplay就好比一个投影仪，能够直接把App投放到云端。

直观点说，开发者只需要将APK或者iOS安装包上传到云端，通过VMplay提供的html5的CODE，即可在浏览器上评测到App的Demo，用户可以直接体验到与原生App一样的效果。而对于移动应用开发者来说，不用费劲心思开发好多平台的App，也不用考虑适配各类移动设备，更不用等待store或者market的确认通过。

增强营销效果，同时不用考虑安全问题

“一个好产品，往往苦于没办法以近乎于零的成本，让用户可以直接体验到。”艾奇伟提到了当前App产品在广告中的展现模式，主要是画面截图或者以视频投放的方式来获得消费者的注意和认同。这样的模式不仅提升了营销的成本，同时对使用的用户也造成了困惑——究竟该下载哪一个App？这么多App难道要一个一个去下载才能体验？

VMpaly希望将使用成本降到趋向于零，并且无论是PC端、移动端，还是iOS、Android的移动操作系统，跨不同平台都能够感受到相同的应用体验。并且不需要改变主题程序与开放任何可编译接口，只需要自助上传产品信息即可返回推广CODE，通过CODE在各大平台上的推广，用户就可以点击完成试玩体验。

“VMplay的最终目标是为Native App生态提供了另一种方案，让用户以安全、易用的方式解决所有的问题。”艾奇伟强调，VMplay只是提供了一个为原生App在云端即可体验的平台，并不涉及后台支撑，所有数据以及流量都掌控在企业自己的服务器中，不去介入客户的数据，也就不存在安全问题。

下载安装再进行试玩是每个手机用户长期的习惯，要想改变他们，这听起来似乎不是那么容易。那么如何吸引用户到平台上来？

针对这件事艾奇伟是这么说的：“例如像游戏玩家这种重度用户，除了他正在试玩的游戏以外，我们通常还会推荐相关的同类游戏App给他。最短的时间内体验到多个游戏，我认为VMplay的平台对这类用户还是有很大粘性的。现在阶段VMplay要做的，是以云技术提供商的形式，与广告行业，游戏行业的渠道、平台，甚至游戏本身，取得合作。”