数字化转型2017年前瞻：转型不是选择而是唯一出路

会议简介

一场数字革命正在世界市场全面推开。从世界范围来看，经济的新形势，加上受到新兴技术公司的冲击，传统企业向数字化转型升级的趋势愈发成为共识。数字化转型不是选择，而是唯一出路。

数字化转型的概念代表了革命和机遇，尤其在竞争加剧的今天，为了生存，传统企业需要获得持续发展的能力

然而，转型也并不是一帆风顺。例如企业组织架构的调整、人才培养和储备、企业文化的转变……在创新的道路上，很多中国企业尚处在摸索和学习阶段，企业决策者也面临着重重挑战。