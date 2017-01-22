数字化转型2017年前瞻：转型不是选择而是唯一出路

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一场数字革命正在世界市场全面推开。从世界范围来看，经济的新形势，加上受到新兴技术公司的冲击，传统企业向数字化转型升级的趋势愈发成为共识。数字化转型已经不是选择，而是唯一出路。
随着经济走向整体放缓，2017有哪些议题会是企业IT关注的重点？通常，经济高速发展期间企业关注的是市场机会和执行力，在经济平稳以及放缓阶段，企业关注的则是如何修好内功，着力提升自己的软硬件水平及管理能力，最终在严冬里走出自己的春天。对于企业IT来说，也同样如此。
在新的一年里，数字转型的浪潮会更迅猛，机遇和挑战将继续并存。我相信大数据与云服务还会继续升级，而作为数字技术高阶产品的智能系统，一定会成为加速各行各业转型的另一个重要力量。智能系统将能够基于组织既有数字结构，去学习和利用物联网设备带来的大数据，帮助企业在纷繁复杂的信息中廓清脉络，实现科学决策和业务模式创新。微软也将持续发挥自身优势，不断创新，不断自我挑战，通过产品和服务为全球的客户创造价值，予力全球每一人、每一组织，在数字化转型大潮中保持领先。
伴随数字化变革和新技术的日益发展，充满挑战的未来更加值得期待。待到山花烂漫时，她在丛中笑。展望2017，数字化仍将是企业未来信息化发展的一个重要方向，而Dynatrace也将站在数字化的浪潮之巅，不忘初心，砥砺前行，携手众多行业客户和合作伙伴，为大中华区的广大客户在数字化变革中保驾护航，创造新的里程碑。
展望2017，在经济不断被颠覆的大背景下，一成不变的商业模式将跟不上新数字时代的步履。2016年，全球范围内越来越多的企业正在通过数字化转型提升企业业务表现，增强自身的竞争优势。在中国大陆，82%的受访企业意识到了数字化转型的价值，认为数字化转型为其增强了差异化的竞争力。 CA Technologies认为，若想在接下来颠覆式的变革浪潮中生存乃至成功，认清“三大特征”、抓住“三大关键”、掌握“五大对策”是不二法门。
中国的十三五计划已经展开，其中一个重要的组成部分就是实现智能生产、智能制造。Infor在制造业拥有丰富的经验积累，相信现在正是中国制造企业转型的一个非常好的契机。Infor CloudSuite在全球有很多成功的案例，相信Infor基于云端的、美观易用、行业专注的企业管理解決方案，将成为中国企业成功实现数字化转型的强大推动力。
最近几年，我们欣喜地发现"数字化转型"已经被越来越多的中国企业纳入议事日程，甚至已经转化为实实在在的行动。数字化转型，意在以新一代信息技术引领业务模式的革新，并因此实现关键业务的指数级增长，提升企业在"数字时代"的生存能力与竞争力--这是一种"与时俱进"的能力。 在"数字化转型"的全球浪潮中，中国企业寻求的转型在愿景与目标上并没有特别不同之处，但其转型的路径，却也有着一些独有的特点，我们不妨将其称为数字化转型的中国式道路。
我认为云计算和大数据依然是2017年最热门和持续值得关注的技术话题。越来越多的企业会选择基于云的服务，Office365也会越来越被广泛应用。随着云的应用广泛，云安全问题也将成为热门技术话题之一。对所有应用新技术的企业，网络与数据的安全将是需要重点思考和衡量的问题。随着承载环境的改变以及不断演变和进化的攻击，安全始终是技术领域值得关注和延续的话题。
2016年的CIO们在各类活动中再也见不到“逢人便谈互联网”、张口就是“大数据”的热火朝天的氛围，更多的CIO们开始进行理性的思考，CIO这个称号也从首席信息化进化到了首席连接官。展望2017，“实体经济”和“虚拟经济”之争，“线上”与“线下”之争，“互联网”与“创新”之争的博弈将会变得不再重要，“线上”与“线下”走向融合才是大势所趋，企业之间比拼的最终还是“创新”与“守旧”、“高效”与“低效”、“封闭”与“融合”，而作为企业的CIO，在企业发展的新征程上，只有牢记主席的一句话“撸起袖子加油干”。
2016年大型集团企业信息化建设深受互联网+、智能制造、新动能和转型升级等冲击，展望2017年则应关注三种变化发展动态：一是信息化任务的关注重点已从“云计算”转变到“数字化转型”；二是信息化机构的定位是“全面服务化”还是“管用分离”；三是CIO职务的使命需要从“使能者”向“赋能者”转变。
积极探索实践大数据、云计算、移动互联网、物联网、人工智能、区块链等相关技术，建立更加市场化、具备创新氛围的数字化人才培育机制，这是数字化转型企业IT组织的发展双轮。升级技术供给，引领企业转型，这波数字化转型浪潮形成的共振，带给企业IT组织以及整个IT行业，一次前所未有的发展机遇。
一场数字革命正在世界市场全面推开。从世界范围来看，经济的新形势，加上受到新兴技术公司的冲击，传统企业向数字化转型升级的趋势愈发成为共识。数字化转型不是选择，而是唯一出路。
数字化转型的概念代表了革命和机遇，尤其在竞争加剧的今天，为了生存，传统企业需要获得持续发展的能力
然而，转型也并不是一帆风顺。例如企业组织架构的调整、人才培养和储备、企业文化的转变……在创新的道路上，很多中国企业尚处在摸索和学习阶段，企业决策者也面临着重重挑战。