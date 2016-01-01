【IT最大声1.20】工信部：到2020年大数据产业收入将突破1万亿元

“2017年全球IT支出总金额预计为3.5万亿美元，较2016年增加2.7%。不过此数据仍低于Gartner先前预测的3%增长率。”
——Gartner研究副总裁John-David Lovelock指出：“2017年将是IT支出回暖的一年，一些主流趋势开始聚拢，例如云、区块链、数字化业务及人工智能。通常来讲，由此带来的IT支出增长会远超2.7%。但由于全球市场的部分政治因素不确定，许多企业在IT投资方面会采取相对保守的观望态度。”
“容器技术仍然是整个云和应用可移植性市场中相对较小的一部分，但是正在快速的变化中。容器是高速成长型工具，年增幅达40%。这将是最广为采用的云工具之一，超过OpenStack、PaaS和其他产品。预测，应用容器将从2016年的7.62亿美元增长到2020年的27亿美元。”
——来自451 Research的最新研究结果标明。451 Research报告的作者认为，“企业采用容器和市场成熟度似乎发生地比OpenStack和其他相关趋势——例如PaaS和DevOps——更快一些。”
“我非常高兴能够邀请到陆奇博士加盟百度，陆奇是在全球科技界都享有盛誉的杰出管理人才，也曾是美国科技巨头中职位最高的华人高管。他拥有丰富的管理经验、出色地技术洞察力和卓越的团队领导力，同时，陆奇还是人工智能领域世界级的技术权威。我相信陆奇的加盟将极大地提升百度的综合管理水平和技术实力，他将和现有团队一起把百度从一家优秀的中国公司提升为一家卓越的世界级公司！”李彦宏谈到。百度1月17日正式宣布，任命陆奇为百度集团总裁兼首席运营官(COO)，主要负责产品、技术、销售、营销运营，并直接向百度集团CEO李彦宏汇报。
——不难看出李彦宏十分看重陆奇在人工智能领域中的作为。百度已经决定将人工智能列为
“19日，中国泛海控股集团有限公司与IDG集团宣布收购意向，收购的目标包括IDG集团旗下的国际数据公司（简称IDC，知名第三方分析机构）、IDG Communications和IDG Ventures。这此收购已经得到美国外资投资委员会（CFIUS）的批准。”
——官方表示：交易完成后，IDG资本将成为IDG Ventures投资业务的控股股东，中国泛海将成为IDG运营业务（包括IDC数据业务和IDG Communications媒体业务）的控股股东。该交易的条款没有披露，预计将于2017年第一季度完成交割。
交易交割后，将任命新的董事会。IDG总部仍将设立在美国马萨诸塞州波士顿，现任管理层将保持
“到2020年，大数据相关产品和服务业务收入将突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右。未来5年大数据产业主要围绕五个方面开展工作：一是推进大数据技术产品创新发展、二是提升大数据行业应用能力、三是繁荣大数据产业生态、四是健全大数据产业支撑体系、五是夯实完善大数据保障体系。”
——1月17日工信部发布《大数据产业发展规划（2016－2020年）》解读，对《规划》发布的背景、总体考虑、发展目标、主要措施进行详细解读。