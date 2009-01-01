 卢文军：中国制造业处中低端水平，需结合硬、软件作为支撑

未来中国制造企业要想从“做大”转向“做强”，还得需要技术的升级，将硬件和软件很好结合并作为支撑。比如大数据、云计算、虚拟现实、人工智能等，如果企业能找准与其相配套的技术，并做到很好的相结合，企业能做的事情还很多。

ZD至顶网CIO与应用频道 01月12日 评论消息：中国制造业一直在强调实现弯道超车，原因我们具备两大红利。第一点是工程红利，在全球航空航天技术、核电、高铁等领域，中国的市场份额占到了其中的三分之二，红利十分明显。另外一点是资本红利，在中国迈入的第二个改革开放时代中，我们不仅在两市（股市和房地产），同时包括银行的储蓄和美元储备的积累，二者都相对较充裕。

中德工业4.0研究院执行院长、首席研究员 卢文军

但即便如此，其中存在的问题也不容忽视。当前中国制造企业所面临的最大挑战，是其盈利能力和技术水平仍处于中低端水平。企业可以在体量上做大，但做强方面，尤其在一些先进的医疗及生物技术、人工智能等相关领域，无论是技术创新还是商业模式上，发展的并不理想。

例如，占据中国制造业大部分的中小型企业，他们技术升级的力量只有0.98%，不仅投入不高，且力量薄弱。加上由于中小微企业一直难以突破“小、低、散”的现状，因此普遍还存在成长寿命较短、可能被淘汰的情况出现。

因此，未来中国制造企业要想从“做大”转向“做强”，还得需要技术的升级，将硬件和软件很好结合并作为支撑。比如大数据、云计算、虚拟现实、人工智能等，如果企业能找准与其相配套的技术，并做到很好的相结合，我认为企业能做的事情还很多。

另外，随着人口红利消失及高端制造业人才匮乏，除了从技术入手以外，中国制造业还需要提高效率、着力自主创新、优化产业结构，具体在于改进基础网络设施，提升内网安全，改变企业生产模式。