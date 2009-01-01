 张启亮：制造企业中至关重要的数据来源于设备端

传统制造业和互联网行业进行的双向渗透，成为了中国制造业转型升级的重要特征。针对大部分的制造企业，除了企业运营和管理的数据以外，至关重要的数据实际上主要来源于设备端。

ZD至顶网CIO与应用频道 01月12日 评论消息：如今，中国经济进入新常态，促使企业不得不加快数字化的转型速度。从传统制造业来看，向智能制造的转型是所有企业的主攻方向。但在转型过程中存在了很多问题，其中较为明显的一个就是投入过大，增加了成本负担，导致许多企业犹豫不决。所以我认为未来中国制造业转型的趋势，一定是在一些关键的生产单元、生产线等方面的改造、重建，通过智能制造来解决企业最棘手的问题。

江苏徐工信息技术股份有限公司总经理 张启亮

我们看到在近几年数字化转型中，很多领域已初见成效。例如工程机械领域，通过大数据、云计算和物联网等技术的支撑，正努力向服务型制造业的转变，并已经呈现出包括金融租赁、二手车交易、备件的销售、电子商务以及以总包模式售卖设备，几大方面的特征趋势。

传统制造业和互联网行业进行的双向渗透，成为了中国制造业转型升级的重要特征。从传统企业角度来看，互联网的本质是业务在线化和数据化。制造企业需要有大数据的分析来辅助其决策，这是一个趋势。

数据是灵魂。针对大部分的制造企业，除了企业运营和管理的数据以外，至关重要的数据实际上主要来源于设备端。在整个转型过程中，类似生产过程的自动化并不能实现真正的智能化。真正作为“饲料”推动企业转型的，是将信息和硬件紧密的结合在一起。

通过将所有设备安装上传感器和定位系统，接着再透过从设备上传来的数据，即可分析出每一个配件的生命周期。这样利用信息化手段挖掘隐藏在背后数据的显性特征，从而帮助管理者分析出下一步的实施步骤，为企业带来价值。