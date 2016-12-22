自主空间（TEMPO平台）V2.0发布

21小时前CIO
21小时前CIO
21小时前CIO
21小时前CIO
21小时前CIO
21小时前CIO
2016年12月22日上午，由工业和信息化部软件与集成电路促进中心（简称“CSIP”）自主研发的自主空间（TEMPO平台）V2.0在北京万寿宾馆正式发布。
自主研发的自主空间（TEMPO平台）V2.0发布，会上各类型服务商对开放共享、自主可控等问题各抒己见，为自主空间的发展提出建议。
近一年来CSIP对近百家企业和千名用户进行了调研和互动，发现用户存在的问题解答和经验总结，以及信息化解决方案的体验有比较强烈的需求，因此我们在自主空间1.0的基本上，新增了知识库系统和解决方案中心两个大模块。
近年来，我国的软件和信息技术服务业保持了平稳快速增长，产业规模从2011年的1.3万亿增长到去年的4.3万亿，年均增长达到27%。在信息产业的比重，从2011年的16%提升到今年的25%，前三季度达到了3.58亿，同比增长14.7%。
我们的国产化替代是分两个阶段，第一步是自主可控，再实现安全可靠。在这里和大家分享中标软件这么多年来，除了在自主可控的工作之外，我们在安全可信和操作系统做的工作。第二部分分享一下在自主可控替代和自主空间，对推进国产替代的体会。
东软也是不改初心，希望在这方面，以软件为核心，以应用拉动安全可靠的成熟度。在安全可靠领域不是哪家能力独立完成，结合东软内部的积累和合作伙伴，结合外部的力量把安全可靠做到更高的层面，希望能达到支撑中国的安全可靠事业。
自主空间（TEMPO平台）V1.0自2015年发布以来，得到了行业领导、业界专家以及众多合作伙伴的充分肯定和大力支持。通过对近百家企业和千名来自不同领域用户的调研及互动，CSIP 在1.0版本基础上新增了大量虚拟资源，并新开发了“知识库系统”和“解决方案中心”两大功能模块，为有志于安全可靠自主可控事业的用户提供了一个相互交流学习和合作共赢的全新平台。