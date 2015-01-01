【IT最大声12.24】PC将死？ IDC说不能够吧！

“芯片制造商Intel在去年加入到开发量子计算机的行列中，与荷兰科研机构QuTech量子研究所的研究人员展开为期10年的合作，并成立了一个5000万美元的投资项目。这月初Intel发表了报告，称他们可以在芯片工厂使用的标准硅晶元上，生长一层超纯硅膜，用于量子计算。但是基于硅的量子比特研究，大大落后于囚禁离子和超导量子技术”
——Intel这一项目的负责人、量子硬件总监Jim Clarke认为，基于硅材料的量子比特在开发量子计算机方面更有优势（尽管Intel也在做超导量子比特的研究）。硅的一大优势在于使用晶体管制作传统硅芯片的工艺和
“根据IDC最新的全球融合系统季度追踪报告，2016年第三季度全球融合系统市场收入同比增长1.7%，达到26亿美元。该季度全球融合系统市场新消耗的存储容量为1.4EB，相比去年同期增加12.5%。”
——IDC企业存储与融合系统研究总监Eric Sheppard表示：“融合系统生态系统本身正在提供商和产品层面进行融合。在产品方面，IDC发现最大的增幅来自于那些拥有强大数据服务、高程度自动化、强大生命周期管理能力的产品。”
“ARM日前大洒金钱买下工具制造商Allinea软件公司，Allinea旗下的工具软件令开发者可以最大限度地利用高性能计算(HPC)设备。”ARM发展解决方案集团总经理Javier Orensanz表示，ARM公司“将利用新收购的技术加快其在HPC和新市场的采用”。Allinea首席执行官David Lecomber表示，他携同样雄心加入进来，他称“整个Allinea仍然在一起，在ARM内成为高性能计算工具团队” 。该团队仍将继续主打多个CPU架构。
——业内人士普遍认为，机器学习和数据分析的发展将非常、非常迅速，因而在运行此类非常，非常大规模的工作
“硅谷市场研究公司CreativeStrategies总裁、资深行业顾问兼分析师蒂姆·巴加林(Tim·Bajarin)近日在《时代》（Time）网站发表文章，给出其对2017年科技行业的五大趋势和议题的预测。预测包括：增强现实/混合现实将会变得比虚拟现实更加重要，二合一电脑将会腾飞，智能汽车需求将日益增长，黑客和不法分子将变得更加精明等。”
——Tim认为，随着Oculus Rift、HTC Vive和索尼的PlayStation VR陆续进入市场，引发消费者的巨大关注，VR成为了当下炙手可热的科技产品。另一方面，Niantic公司的《Pokémon G
“近期，IDC针对2017年中国商用PC市场做出了十大预测：2017年中国商用PC市场增长2.2%、企业终端数字化转型成为2017年潮流、提升生产效率成为企业更新PC的一个重要因素、2017年办公升级将带动终端设备的时尚化诉求、2017年安卓瘦客户机将颠覆教育市场目前现状、2017年15%的企业用户使用Windows 10、2017年超过15个省份建立在线政府采购平台、企业的转型升级带动的PC高性能化、2019年企业客户终端之间的交流更加简单、最晚到2018年，服务驱动型商用PC销售模式将在中国兴起”
——从IDC做出的预测来看，2017年，中国商用PC市场有望回暖。未来，促进出货量增长的主要因素主要在于企业